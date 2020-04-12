Падение спроса на энергоносители в мире, по мнению экспертов издания, может привести к полному краху нефтяного экспорта США. По оценкам специалистов, множество американских нефтедобывающих компаний будут поглощены корпорациями.

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