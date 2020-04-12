Энергетика
REGNUMАмериканские СМИ прогнозируют прекращение экспорта нефти из США
Падение спроса на энергоносители в мире, по мнению экспертов издания, может привести к полному краху нефтяного экспорта США. По оценкам специалистов, множество американских нефтедобывающих компаний будут поглощены корпорациями.
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NYT: сделка России и Саудовской Аравии спасла американский нефтяной сектор
Московский Комсомолецвчера в 20:52
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Комментарии
Происшествия
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом: в Новосибирской области за последние сутки заразились десять человек, также пять новых случаев выявили в Алтайском крае.
Lenta.ru 01:27
Общество
Назван ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
В случае наиболее благоприятного развития ситуации с COVID-19 в России эпидемия может закончиться в июне.
Моя Москва.онлайн вчера в 07:38
Политика
Песков рассказал об отменном здоровье Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что здоровье у Владимира Путина отменное, сейчас все контакты главы государства проходят в режиме видеоконференций, сообщает РИА Новости.
РИАМО вчера в 09:04
Общество
В ЕАЭС ввели запрет на экспорт ряда продуктов
В конце марта коллегия ЕЭК на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 решила ввести временный запрет на вывоз с территории ЕАЭС ряда продуктов, в том числе круп, муки, лука и чеснока.
RT на русском вчера в 22:16
Здоровье
Алтайским соцработникам и полицейским пожертвовали 700 масок
Барнаул, 11 апреля 2020, 09:43 — REGNUM В Алтайском крае, где уже выявили 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией, участники всероссийской акции #МыВместе передали социальным работникам и сотрудникам ГИБДД Барнаула 700 многоразовых хлопковых масок.
REGNUM вчера в 02:43
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 10 апреля в 06:21
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
RT на русском вчера в 16:47
Происшествия
Шесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске
ТАСС вчера в 23:59
Общество
Мурашко заявил об отсутствии осознания в РФ риска заражения COVID-19
Россияне не осознали до конца все риски заражения коронавирусом и не почувствовали необходимость соблюдать режим самоизоляции.
Известия вчера в 05:33
Политика
Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США
Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета вчера в 18:00
Общество
Рогозин ответил Маску на заявление о многоразовых ракетах
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на слова главы компании SpaceX Илона Маска об отсутствии многоразовых ракет у России.
ТАСС вчера в 10:20
Шоу-бизнес
Подруга подключенной к ИВЛ Бабкиной рассказала о состоянии певицы
Подруга народной артистки России Надежды Бабкиной рассказала, что певица все еще находится в тяжелом состоянии.
Невские Новости вчера в 19:15
Общество
YouTube восстановил ролик с интервью Проценко из фильма RT
Видеохостинг YouTube восстановил ранее удаленный ролик с интервью главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту Антону Красовскому, сообщил сайт телеканала RT.
РИА Новости вчера в 10:17
Киберспорт
Team Spirit обыграла Liquid на ESL One Los Angeles
Team Spirit выиграла у Team Liquid в матче группового этапа ESL One Los Angeles. Матч завершился со счетом 2:1 по картам.
Cyber.sports.ru вчера в 11:54
Религия
Богослужения следующей недели в Москве пройдут без прихожан
Патриарший викарий в своем письме пояснил, что руководство церкви приняло такое решение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в московском регионе.
Интерфакс вчера в 19:05
Общество
Оценена вероятность второй волны коронавируса в Китае
Главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 00:41
Общество
Собянин побывал в лаборатории, где делают тесты на коронавирус
В субботу мэр Москвы Сергей Собянин посетил лабораторию, в которой ищут способы справиться с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 08:45
Здоровье
Минздрав посоветовал солевой раствор для профилактики коронавируса
Министерство здравоохранения оценило эффективность солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец вчера в 06:51
Религия
Православные христиане встречают Вербное воскресенье
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Вениамин Кондратьев продлил карантин на Кубани
Карантин на Кубани продлен до 18 апреля. Об этом сегодня, 10 апреля, в видеообращении к гражданам сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Московский Комсомолец Краснодар 10 апреля в 11:29
Здоровье
В Саратовской области зафиксирован рост внебольничной пневмонии на 67%
В Саратовской области зарегистрировано 11,5 тысячи случаев ОРВИ.
Регион 64 вчера в 02:28
Технологии
В работе Twitter произошел сбой
В работе социальной сети Twitter произошел сбой, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.
Коммерсантъ вчера в 19:13
Политика
Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова
Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства.
RT на русском 10 апреля в 13:29
Шоу-бизнес
Муж Нюши прокомментировал ее «воссоединение» с Егором Кридом
Рэпер Егор Крид впервые за несколько лет поговорил со своей экс-возлюбленной певицей Нюшей в прямом эфире.
Блокнот.ру вчера в 14:20
Авто
Названы 5 производителей нержавеющих автомобилей
Эксперты назвали самые лучшие автомобили с наиболее высокой коррозийной устойчивостью.
Лезги газет вчера в 23:13
Политика
Министр пообещал украинцам «эпоху Ренессанса» после окончания пандемии
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью украинским СМИ заявил о готовности иностранных инвесторов кредитовать логистические проекты после окончания пандемии коронавируса.
Известия вчера в 20:35
Футбол
РФС уведомил УЕФА о готовности Петербурга принять матчи Евро-2020
Российский футбольный союз (РФС) уведомил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о готовности Санкт-Петербурга в 2021 году принять игры чемпионата Европы.
РБК вчера в 08:07
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
РИА Новости 10 апреля в 21:59