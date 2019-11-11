Возможное начало продажи Соединенными Штатами атомных подводных лодок своим союзникам станет «худшим кошмаром» для России и Китая. Об этом говорится в материале журнала The National Interest.

Американские СМИ рассказали о «худшем кошмаре» для России и Китая

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