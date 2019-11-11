Политика

ИзвестияИзвестияАмериканские СМИ рассказали о «худшем кошмаре» для России и Китая

Возможное начало продажи Соединенными Штатами атомных подводных лодок своим союзникам станет «худшим кошмаром» для России и Китая. Об этом говорится в материале журнала The National Interest.
Читать в источнике
Комментировать49

Подробнее о событии

The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и КНР

RT на русском20:55

Американские СМИ рассказали о «худшем кошмаре» для России и Китая

Известия19:23

Американские СМИ назвали «худший кошмар» для России и Китая

РБК19:25

Китай и Россию пытаются напугать продажей американских атомоходов

РЕН ТВ21:40

National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая

Народные новости18:05

Американский аналитик рассказал о «худшем кошмаре» для России

РИА Новости17:02

В США назвали «худший кошмар» России

Lenta.ru16:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:47, Вашингтон
Авто

Салон корейского конкурента BMW X5 сфотографировали без камуфляжа

Motor вчера в 15:59
Гаджеты

Характеристики смартфонов Samsung Galaxy S11 появились в Сети

iReactor 13:45
Технологии

Запрет на провоз жидкостей в самолет отменят

Провоз жидкостей в аэропортах могут вновь разрешить, благодаря внедрению особой системы, способной распознать содержимое емкостей без проведения лабораторного анализа.
Deita.ru 21:00
Здоровье

Повышенный аппетит у пожилых людей может быть связан с деменцией

Как рассказал специалист, в том случае, если у пожилого человека, возраст которого превышает 70 лет, внезапно пробуждается сильный аппетит, а физическая активность при этом не увеличилась, то это может быть возможным признаком возникшей деменции, либо сахарного диабета.
Ugpressa.ru 13:16
Политика

Президент Боливии Моралес подал в отставку

Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Российская газета 16:24
Игры

Пользователи нашли способ поиграть в Red Dead Redemption 2 за животных

CyberSport.ru 08 ноября в 06:10
Авто

В России растут продажи китайских машин

Успешным прошлый месяц стал для Changan, продажи которого растут второй месяц подряд.
Тарантас Ньюс вчера в 16:30
Политика

В США заявили о невозможности вечной военной помощи Украине

24 сентября The Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп дал указание временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн.
Известия 11:39
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева заняла третье место на Гран-при в Китае

Удмуртская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла третье место на этапе Гран-при по фигурному катанию Shiseido Cup of China в Чунцине, сообщается на портале «Спорт Удмуртии».
Известия Удмуртской Республики 06:18
Происшествия

Житель Красноярска пропал в водах Енисея, спасая девушку

Мужчина прыгнул в Енисей за девушкой, упавшей в воду с набережной в Красноярске вечером 7 ноября, они до сих пор не найдены.
REGNUM 08 ноября в 01:02
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Вегас», Кузнецов набрал два очка

Встреча прошла на «Кэпитал-Уан Арене» и завершилась со счетом 5:2. Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов открыл счет на 58-й секунде встречи.
Нева Спорт 00:15
Политика

Хейли обвинила экс-госсекретаря Тиллерсона в действиях против Трампа

Экс-постпред США при ООН Никки Хейли в своей книге «При всем уважении» (With All Due Respect) рассказала о сотрудниках Белого дома, которые действовали против Дональда Трампа.
Известия 16:54
Авто

Экспертами раскрыты секреты расположения бензобаков в автомобилях

Эксперты «Российской газеты» рассказали, почему у одних автомобилей топливный бак справа, а у других – слева.
Автоновости дня 05:40
Происшествия

Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок

Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».
Lenta.ru 21:23
Общество

Россия не вошла в топ-5 самых «пьющих» стран мира

Топ-5 рейтинга составили также Австрия (11,8 литра), Франция (11,7), Чехия (11,6) и Люксембург (11,3). Шестое место поделили Латвия и Ирландия, жители которых в среднем потребляют 11,2 литра алкоголя.
News.ru 20:55
Шоу-бизнес

Навка показала счастливую Заворотнюк на фото

На снимках звезда сериала "Моя прекрасная няня" позирует вместе с участниками Navka Show. В кадре Анастасия Заворотнюк выглядит счастливой.
Дни.ру 05:25
Происшествия

Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения за растрату

Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тыс. рублей по делу о растрате.
RT на русском 21:45
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима

Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Российская газета 09:11
Происшествия

Водолазы закончили поиски останков предполагаемой жертвы Соколова

RT на русском 09:47
Политика

Горбачев ответил на обвинения в «сдаче» Восточной Европы

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил в интервью французской газете Le Figaro заявил, что не согласен с обвинениями в «сдаче» Восточной Европы.
РБК 20:58
Шоу-бизнес

Рудковская заявила о расставании с Плющенко

Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
ТВ Центр 11:11
Происшествия

В Барнауле после взрыва загорелся частный дом

АМИТЕЛ 19:11
Хоккей

Сборная России по хоккею заняла третье место на Кубке Карьяла

Сборная Финляндии со счетом 2:1 обыграла команду Швеции в заключительном матче первого этапа Еврохоккейтура - Кубка Карьяла.
ТАСС Спорт 13:00
Происшествия

Из-за ДТП в Кемерове встали трамваи

Утром в Кемерове из-за столкновения легкового автомобиля и трамвая оказалось затруднено движение по проспекту Кузнецкому и улице Автозаводской.
Комсомольская правда - Кемерово 20:54
Футбол

Роналду второй раз подряд был заменен по ходу матча

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду второй раз в нынешнем сезоне подряд был заменен по ходу матча.
Газета.Ru 18:14
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости 07:43
Единоборства

Российский боец Волков победил американца Харди на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля Александр Волков в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве победил американца Грега Харди.
Коммерсантъ вчера в 17:33
Кино

«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории

На создание фильма было потрачено 62,5 млн. долларов. Сборы уже более чем в 15 раз превысили бюджет, потраченный на производство.
ToDay News Ufa вчера в 14:57
Происшествия

Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре

Газета Metro 10:51
Космос

Астрономы РАН предложили выбрать имя для планетной системы HAT-P-3

Астрономы РАН предложили в рамках очередного голосования выбрать имя для недавно открытой планетной системы HAT-P-3.
Актуальные Новости 08 ноября в 13:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное