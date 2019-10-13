Энергетика

ИзвестияИзвестияАмериканские СМИ рассказали о ненамеренной помощи США экономике России

Политика США ненамеренно поучаствовала в укреплении российской экономики. Об этом пишет издание National Interest. Журнал отмечает, что речь идет об энергетическом секторе, на который повлияли американские санкции против Ирана и Венесуэлы.
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Американские СМИ рассказали о ненамеренной помощи США экономике России

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