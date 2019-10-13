Энергетика
ИзвестияАмериканские СМИ рассказали о ненамеренной помощи США экономике России
Политика США ненамеренно поучаствовала в укреплении российской экономики. Об этом пишет издание National Interest. Журнал отмечает, что речь идет об энергетическом секторе, на который повлияли американские санкции против Ирана и Венесуэлы.
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WP заявила о намеренном турецком обстреле военных США в Сирии
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Опубликован список приложений для обязательной установки на Android 10
В Сети размещен документ, где перечислено, какие приложения Google производители должны в обязательном порядке устанавливать на смартфоны с Android 10.
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Шайбы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить в НХЛ
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Число жертв тайфуна в Японии выросло до восьми
Число погибших в результате тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до восьми человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.
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Важный выбор предстоит сделать Овнам.
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Армия и оружие
Курды заявили об уничтожении 75 турецких солдат
Арабо-курдские «Сирийские демократические силы» (SDF) атаковали турецкую армию в Рас эль-Айне, в результате 75 турецких солдат погибли, семь танков были уничтожены, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Firat.
Футбол
Кипрский тренер «Спартака»: «Игроки сборной России напоминают роботов»
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Экономика
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
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В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Музыка
Группа «Кино» даст концерт в Санкт-Петербурге спустя 30 лет
Вчера, 11 октября, на концерте "Симфоническое кино" в клубе А2 в Петербурге было объявлено, что группа "Кино" даст два концерта в грядущем 2020 году.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России
Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
Авто
Появилась информация о кроссовере Kia Seltos для России
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, приедет к нам в пяти комплектациях с двумя бензиновыми двигателями и двумя коробками передач.