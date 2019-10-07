Армия и оружие
РБКАмериканские СМИ сравнили число танков у России и НАТО
Россия владеет самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, а количество российских танков в совокупности превосходит общее число танков, имеющихся в распоряжении стран-членов НАТО. Об этом сообщает американское издание We Are The Mighty со ссылкой на данные сайта Global Firepower.
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Футбол
Футболисты «Барселоны» разгромили «Севилью», завершив матч вдевятером
Футболисты "Барселоны" разгромили на своем поле "Севилью" в матче восьмого тура чемпионата Испании, завершив встречу на "Камп Ноу" вдевятером из-за двух удалений.
РИА Новости 17:16
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Политика
Песков рассказал, как Путин отметит день рождения
Взгляд.ру 04 октября в 06:55
Армия и оружие
США отказались поддержать турецкую операцию в Сирии
РИА Новости 23:33
Происшествия
У берегов Японии столкнулись северокорейское и японское суда
Столкновение северокорейского и японского судов произошло в понедельник у берегов Японии к северу от полуострова Ното, передает телеканал NHK.
РИА Новости 22:45
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Наука
Еда в компании приводит к перееданию
Ученые из Великобритании и Австралии утверждают, что еда в компании друзей или родственников приводит к перееданию, пишет American Journal of Clinical Nutrition.
МИР 24 04 октября в 18:48
Политика
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
RT на русском 22:23
Общество
Гороскоп на неделю 7 – 13 октября: Рыбы рассеяны, Девы получат деньги
Тельцы в первой половине недели смогут многое сделать для своей семьи и дома.
Амур.инфо 20:00
Футбол
Черчесов вызвал Соболева в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вызвал нападающего самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева.
Московский Комсомолец 09:38
Шоу-бизнес
Христов выступил с заявлением от имени семьи Заворотнюк
Стас Христов, директор заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк, обратился к общественности с просьбой прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы и верить только официальной информации.
Вести.Ru 13:00
Политика
Украинский посол в Нидерландах ушел от ответа после вопроса о MH17
Посол Украины в Нидерландах заявил, что Киеву нечего скрывать по делу MH17.
ИА Новороссия 06:40
Политика
ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским
Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
ТАСС 09:41
Экономика
ЦБ рассказал о незаконном поиске клиентов банками
За три квартала 2019 года Центробанк 47 раз штрафовал кредитные организации за незаконные запросы кредитных историй, которые они делают для того, чтобы предложить свои услуги.
Известия 19:19
Политика
Умер вице-спикер Совета Федерации Бушмин
Евгений Бушмин, вице-спикер Совета Федерации, умер в воскресенье, 6 октября, сообщили РБК в аппарате комитета по регламенту верхней палаты.
РБК 10:25
Футбол
Карпин прокомментировал возможность своего перехода в «Спартак»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий по поводу своего возможного возвращения на тренерский мостик «Спартака».
Евро-футбол.ру 16:44
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru 18:21
Транспорт
Стали известны детали новых поправок в ПДД в России
В России в правила дорожного движения могут внести поправки, которые предусматривают введение нового термина — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ).
Lenta.ru вчера в 02:42
Политика
В США задержали депутата Госдумы Ингу Юмашеву
Депутат Госдумы Инга Юмашева, которая прилетела в США в качестве координатора парламентской группы по связям с Конгрессом США, оказалась задержана по прибытии в аэропорт Нью-Йорка.
Наша версия 15:55
Хоккей
Ягр: «На месте Овечкина я бы остался в НХЛ и побил рекорд Гретцки»
Легендарный чешский форвард Яромир Ягр выразил восхищение прогрессом форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за последние годы и оценил его возможность побить рекорд великого Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
Sport24.ru 15:26
Общество
Диетолог назвала самый полезный хлеб
Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью "Вечерней Москве" рассказала, какой хлеб является наиболее полезным для человеческого организма.
РИА Новости 19:51
Происшествия
20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области
В Гагинском районе Нижегородской области перевернулся туристический автобус.
Российская газета 04:28
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Российская газета вчера в 01:55
Общество
В начале рабочей недели в Екатеринбурге сохранится теплая погода
В понедельник и вторник температура воздуха составит +14, +16 градусов днем, +4, +6 – ночью.
Европейско-Азиатские новости 04:21
Происшествия
На Урале проводят проверку после жестокой расправы детей над щенками
По данным очевидцев, несколько шестиклассников школы № 10 на глазах детей трёх и пяти лет закопали несколько живых щенков, а потом решили выкопать и добить животных камнями и палками.
REGNUM 23:33
Политика
Путин рассказал, что ему неинтересно положение Зеленского
Президенту России Владимиру Путину неинтересно, в каком положении находится его украинский коллега Владимир Зеленский.
RT на русском 10:08