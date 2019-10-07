Армия и оружие

ИзвестияИзвестияАмериканские СМИ сравнили число танков у России и НАТО

Американское издание We Are The Mighty со ссылкой на данные сайта Global Firepower сравнило количество танков у НАТО и России. Выяснилось, что у России самый мощный в мире парк боевых машин, который по своей численности превосходит общее число танков у всех участников НАТО.
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Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО

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В США сравнили число танков России и НАТО

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