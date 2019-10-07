Армия и оружие
ИзвестияАмериканские СМИ сравнили число танков у России и НАТО
Американское издание We Are The Mighty со ссылкой на данные сайта Global Firepower сравнило количество танков у НАТО и России. Выяснилось, что у России самый мощный в мире парк боевых машин, который по своей численности превосходит общее число танков у всех участников НАТО.
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Футбол
Глушаков показал фото из бани и подколол жену
Нева Спорт 15:44
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Гаджеты
Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi
Компания Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi из-за операционной системы Android.
UfacityNews.ru 04 октября в 16:06
Политика
Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства накануне отдохнул в сибирской тайге, где насладился осенней природой, а также раскрыл планы Путина на день рождения.
Lenta.ru 19:07
Спорт
Глава РУСАДА рассказал о возможных санкциях со стороны WADA
Если объяснения не удовлетворят WADA, отечественный спорт ждут большие проблемы, рассказал глава РУСАДА Юрий Ганус.
Известия 19:14
Политика
Таксист отказался везти Порошенко после митинга
РИА Новости 15:35
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала повзрослевшую дочь от Николая Фоменко
Напомним, кроме общих детей с Голубкиной у Фоменко есть старшие — дочь Екатерина и сын Василий.
StarHit.ru 10:00
Здоровье
Хирург из Краснодара рассказал, когда проведут операцию девочке из США
Южный Федеральный вчера в 05:50
Здоровье
Врач назвала самый полезный растительный продукт
Российский врач-диетолог Елена Соломатина прокомментировала исследование зарубежных коллег о пагубном влиянии на здоровье сырых овощей.
Medical Note 09:32
Политика
Дипломаты РФ в США проконтролируют вылет Юмашевой в Москву
Сотрудники российского консульства в США проконтролируют в понедельник вылет из Нью-Йорка депутата Госдумы Инги Юмашевой, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
Коммерсантъ 20:17
Экономика
Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии, узнали СМИ
Предполагается, что негосударственные пенсионные фонды смогут позволить россиянам рассчитывать на то, чтобы получать вторую пенсию.
Газета.Ru 19:59
Космос
Теория: повторяющиеся вспышки в космосе — это последствия столкновения двух звезд
Ученые обучили ИИ, чтобы расшифровать их Ранее астрономы из Университета Джорджа Вашингтона обнаружили редкое явление — рентгеновские лучи, исходящие от системы нейтронных звезд в более чем 16 тыс. световых лет.
Хайтек 06:10
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Встреча с агрессивной собакой может закончиться трагедией, если не попытаться остановить животное. Сделать это можно несколькими способами.
Российская газета вчера в 00:50
Гаджеты
Microsoft начала предупреждать о скорой смерти прошлогодней Windows 10
Операционная система Windows 10 версии 1803, также известная как Windows 10 April 2018 Update, подойдёт к концу своего жизненного цикла 12 ноября 2019 года.
iXBT.com 07:56
Политика
Хейли заявила о невозможности дружбы США с Россией
США никогда не смогут доверять России, заявила экс-постпред страны при ООН Никки Хейли, отвечая на вопросы в ходе официального обеда в бизнес-организации Long Island Association.
РИА Новости вчера в 16:47
Экономика
Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»
Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
RT на русском 04 октября в 09:46
Хоккей
Бывший хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян скончался в возрасте 29 лет
Московский Комсомолец вчера в 22:47
Футбол
Киевское «Динамо» одержало 4-ю победу подряд в чемпионате Украины
"Динамо" одержало четвертую победу подряд в чемпионате и с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице, "Колос" (14) идет на шестой строчке.
РИА Новости 12:27
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Наука
Сырые овощи могут навредить кишечнику
МедиаПоток 05:31
Политика
Расторгуев рассказал о попытке дать Путину 100 долларов
Лидер музыкальной группы «Любэ» Николай Расторгуев рассказал о том, как пытался вручить президенту России Владимиру Путину 100 долларов.
Lenta.ru 15:07
Происшествия
Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Чите
В центре Читы столкнулись две иномарки, в результате аварии погиб один человек, еще шесть пострадали.
РБК 03:55
Футбол
«Ювентус» нанес «Интеру» первое поражение в Серии A и стал лидером
«Ювентус» нанес «Интеру» первое поражение в текущем сезоне Серии A и возглавил таблицу итальянского чемпионата, опережая команду Антонио Конте на одно очко.
Sport24.ru 16:45
Игры
Стала известна продолжительность сюжетной кампании Marvel’s Avengers
CyberSport.ru 10:30
Здоровье
Названы простые правила, которые помогут сохранить здоровье печени
Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского Юрий Коваленко заявил, что в последнее время специалисты фиксируют рост числа пациентов с первичным раком печени и жировой дистрофией печени.
Российская газета 04 октября в 01:50
Космос
Корабль Маска для полетов на Луну и Марс «не впечатлил» Рогозина
Дума ТВ 04 октября в 05:39