Россия владеет самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, а количество российских танков в совокупности превосходит общее число танков, имеющихся в распоряжении стран-членов НАТО. Об этом сообщает американское издание We Are The Mighty со ссылкой на данные сайта Global Firepower.

Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО

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