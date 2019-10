Россия владеет самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, а количество российских танков в совокупности превосходит общее число танков, имеющихся в распоряжении стран-членов НАТО. Об этом сообщает американское издание We Are The Mighty со ссылкой на данные сайта Global Firepower.

