Общество

РИА НовостиРИА НовостиАмериканские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

Сообщалось, что Россия и США ведут переговоры на этот счет. Однако пока, согласно утвержденному списку, опубликованному на сайте Центра подготовки космонавтов, все места в экипаже корабля "Союз МС-17" закреплены за россиянами: Анатолием Иванишиным, Иваном Вагнером и Николаем Чубом.
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с чего всё началось

Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

Зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических кораблей "Союз", в октябре 2020 года и весной 2021-го, возможно, в космос отправятся трое россиян.
РИА Новостивчера в 19:15

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В списках двух экспедиций к МКС не оказалось астронавтов из США

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«Роскосмос» в ближайшее время примет решение по экипажам кораблей «Союз»

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Астронавты остались без мест на «Союзах»

Lenta.ruвчера в 22:30

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Впервые за 19 лет: астронавты из США могут не войти в экипажи «Союзов»

ТК Звездавчера в 19:53

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Газета.Ruвчера в 19:49
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Политика

Минэнерго Украины отвергло предложение «Газпрома» по транзиту газа

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В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.
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Актёр Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

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Выходившая на бои MMA в хиджабе спортсменка умерла на турнире в Англии

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Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
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Шоу-бизнес

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Kleo.ru 01:51
Политика

Украина в НАТО — путь к настоящей войне с Россией, заявил Стивен Коэн

Профессор отметил, что он еще шесть лет назад предсказал, что попытка включить Украину в НАТО и "вырвать ее из объятий России" приведет к кризису, а возможно, и к настоящей войне.
РИА Новости вчера в 19:23
Политика

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией

В Кремле обратили внимание на эмоциональные заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о "бешеной напряженке" в отношениях Москвы и Минска, сообщил журналистам Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:16
Экономика

Сбербанк купит долю в Mail.ru Group

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REGNUM 01:11
Экономика

Forbes (США): для Уолл-стрит Россия стала «пуленепробиваемой» (Forbes)

Гособлигации Германии вообще имеют отрицательную доходность —0,35%. А доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет всего 1,8%.
ИноСМИ вчера в 20:57
Происшествия

СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях

Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
РБК вчера в 17:29
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В России согласован порядок продажи «красивых» номеров

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На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»

Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
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Суд арестовал охранника колледжа в Благовещенске

Суд в Благовещенске принял решение арестовать сотрудника частной охранной организации «Сириус-А», охранявшего Амурский колледж строительства и коммунального хозяйства в день, когда один из его студентов решил устроить стрельбу.
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Войска Сирии взяли под контроль вторую по мощности ГЭС

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Курды заявили, что броневик «российско-турецкого патруля» якобы наехал на местную жительницу

Один из бронетранспортёров сводного российского-турецкого патрульного отряда наехал в посёлке Тири на молодую женщину, в результате чего та получила травму ноги.
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Хозяин толстого кота станет акционером «Аэрофлота»

Хозяин усатого пассажира, обманом пронесший кота на борт самолета, теперь станет акционером «Аэрофлота».
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Игорь Верник срочно госпитализирован

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Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
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За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

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Российские военные корабли и авиация начали учения в Черном море

Россия начала учения в Черном море, в них будут задействованы более 10 кораблей и авиация, включая истребители Су-30 СМ. Будут проводиться ракетные и артиллерийские стрельбы, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
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Ротару возвращается в Россию на заработки

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