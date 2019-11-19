Зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических кораблей "Союз", в октябре 2020 года и весной 2021-го, возможно, в космос отправятся трое россиян.

с чего всё началось

Сообщалось, что Россия и США ведут переговоры на этот счет. Однако пока, согласно утвержденному списку, опубликованному на сайте Центра подготовки космонавтов, все места в экипаже корабля "Союз МС-17" закреплены за россиянами: Анатолием Иванишиным, Иваном Вагнером и Николаем Чубом.

Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

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