Общество

RT на русскомRT на русскомАстронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»

Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.
Читать в источнике
Комментировать291

Подробнее о событии

Американские астронавты впервые с 2000 года не попадут на МКС

Газета.Ru05:24

Астронавты впервые испекут печенье на МКС

РБК06:12

Впервые за 19 лет: астронавты из США могут не войти в экипажи «Союзов»

ТК Звездавчера в 19:53

«Роскосмос» в ближайшее время примет решение по экипажам кораблей «Союз»

РИА Новости02:27

Американские астронавты впервые не попали в экипажи кораблей «Союз»

РЕН ТВ00:22

Американские астронавты не вошли в состав миссии на МКС

Life.ruвчера в 21:16

Решение о предоставлении мест астронавтам NASA на «Союзах» примут в ближайшее время

ТАСС03:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:27, Вашингтон
Политика

В Москве начался Совет Министров Союзного государства

В рамках заседания Совета Министров Союзного государства пройдут переговоры председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра Беларуси Сергея Румаса.
Российская газета 05:51
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru 07:18
Экономика

Сбербанк купит долю в Mail.ru Group

Интернет-холдинг и банк подписали соглашение о создании СП Сбербанк договорился о выкупе доли в компании «МФ Технологии» у Газпромбанка и «Ростеха», что даст ему более 20% голосующей доли в Mail.ru Group.
Коммерсантъ 02:00
Политика

Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»

RT на русском 07:14
Шоу-бизнес

Максим Фадеев показал архивное фото с юной Глюкозой

Недавно Максим Фадеев решил вспомнить времена, когда сотрудничал с одной из своих «наиболее талантливых» подопечных, и опубликовал на странице в социальной сети Instagram архивное фото с Глюкозой.
Дни24 01:48
Армия и оружие

Ким Чен Ын на учениях десантников заявил о важности подготовки к войне

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил в понедельник учения военно-воздушных сил и сил ПВО и подчеркнул необходимость повышения готовности страны к войне, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
РИА Новости 17 ноября в 20:59
Игры

Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx

Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Gmbox.ru 02:18
Хоккей

Председатель совета директоров «Авангарда»: «Ждем Ковальчука у нас»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылова высказался по поводу ситуации с нападающим Ильей Ковальчуком.
Матч ТВ 06:40
Общество

В России согласована схема продажи красивых госномеров

REGNUM 02:29
Политика

Столтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей, которые были задержаны за пересечение границы у Керченского пролива.
REGNUM 06:01
Общество

Кейт Миддлтон пришла в прозрачном платье на благотворительный вечер

Герцогиня Кэтрин с супругом принцем Уильямом посетили благотворительное шоу Royal Variety Performance.
Дни.ру 04:29
Шоу-бизнес

Миша Романова рассказала, является ли отцом ее ребенка Макс Барских

Экс-солистка «ВИА-Гры» Миша Романова впервые рассказала о том, что действительно покинула группу из-за беременности и ответила на волнующий многих вопрос, ребенок ли это Макса Барских.
Uznayvse.ru 05:20
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru 04:10
Шоу-бизнес

Алла Пугачева переживает, что не доживет до 18-летия младшей дочери

Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Evo-rus.com вчера в 12:25
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:26
Технологии

Sony рассказала, для чего нужны картриджи в PlayStation 5

Goroday.ru 05:49
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова в бикини поразила поклонников тонкой талией

Поклонники на снимках отметили тонкую талию Анфисы и выразили ей восхищение.
Discover24 03:58
Спорт

В биатлоне могут запретить использование свинца

19 ноября стало известно, что Европейская комиссия обратилась к Европейскому химическому агентству с вопросом о допустимости использования свинца в спорте на открытом воздухе.
ProstoProSport 03:20
Армия и оружие

НАТО намерено признать космос своей новой оперативной сферой

НАТО намерено 20 ноября признать космос новой оперативной сферой Североатлантического альянса.
Газета.Ru 06:08
Политика

Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru 06:59
Происшествия

ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
РБК вчера в 12:41
Политика

В Кремле внимательно следят за изменениями в «Яндексе»

Создание "Фонда общественных интересов" в управлении "Яндекса" не согласовано с Кремлем, подчеркнул помощник президента России Дмитрий Песков.
Вести.Ru вчера в 05:55
Происшествия

Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье

Полицейские ликвидировали крупнейшую в стране нарколабораторию в Серпуховском районе Подмосковья.
Lenta.ru вчера в 23:22
Политика

Песков отказался комментировать слушания по импичменту Трампа

Кремль наблюдает за слушаниями в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, но комментировать это не будет.
Известия 07:19
Общество

В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
Гаджеты

Motorola убеждена в долговечности экрана в гибком смартфоне Razr

На днях компания Motorola представила свой первый гибкий смартфон — Razr.
iXBT.com 16 ноября в 05:56
Политика

«Нафтогаз» отказался верить в рекомендацию ЕК закупать газ в России

"Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа", - отмечало агентство.
Газета.Ru 06:30
Происшествия

СК возбудил дело против матери, пустившей за руль ребенка

Газета.Ru 06:38
Кино

Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино

Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Газета.Ru 17 ноября в 18:02
Экономика

Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд.
РБК вчера в 22:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное