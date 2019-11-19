Общество
RT на русскомАстронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»
Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.
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Политика
В Москве начался Совет Министров Союзного государства
В рамках заседания Совета Министров Союзного государства пройдут переговоры председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра Беларуси Сергея Румаса.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Экономика
Сбербанк купит долю в Mail.ru Group
Интернет-холдинг и банк подписали соглашение о создании СП Сбербанк договорился о выкупе доли в компании «МФ Технологии» у Газпромбанка и «Ростеха», что даст ему более 20% голосующей доли в Mail.ru Group.
Политика
Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»
Шоу-бизнес
Максим Фадеев показал архивное фото с юной Глюкозой
Недавно Максим Фадеев решил вспомнить времена, когда сотрудничал с одной из своих «наиболее талантливых» подопечных, и опубликовал на странице в социальной сети Instagram архивное фото с Глюкозой.
Армия и оружие
Ким Чен Ын на учениях десантников заявил о важности подготовки к войне
Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил в понедельник учения военно-воздушных сил и сил ПВО и подчеркнул необходимость повышения готовности страны к войне, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Игры
Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Хоккей
Председатель совета директоров «Авангарда»: «Ждем Ковальчука у нас»
Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылова высказался по поводу ситуации с нападающим Ильей Ковальчуком.
Политика
Столтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей, которые были задержаны за пересечение границы у Керченского пролива.
Общество
Кейт Миддлтон пришла в прозрачном платье на благотворительный вечер
Герцогиня Кэтрин с супругом принцем Уильямом посетили благотворительное шоу Royal Variety Performance.
Шоу-бизнес
Миша Романова рассказала, является ли отцом ее ребенка Макс Барских
Экс-солистка «ВИА-Гры» Миша Романова впервые рассказала о том, что действительно покинула группу из-за беременности и ответила на волнующий многих вопрос, ребенок ли это Макса Барских.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева переживает, что не доживет до 18-летия младшей дочери
Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова в бикини поразила поклонников тонкой талией
Поклонники на снимках отметили тонкую талию Анфисы и выразили ей восхищение.
Спорт
В биатлоне могут запретить использование свинца
19 ноября стало известно, что Европейская комиссия обратилась к Европейскому химическому агентству с вопросом о допустимости использования свинца в спорте на открытом воздухе.
Армия и оружие
НАТО намерено признать космос своей новой оперативной сферой
НАТО намерено 20 ноября признать космос новой оперативной сферой Североатлантического альянса.
Политика
Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Происшествия
ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова
В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
Политика
В Кремле внимательно следят за изменениями в «Яндексе»
Создание "Фонда общественных интересов" в управлении "Яндекса" не согласовано с Кремлем, подчеркнул помощник президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье
Полицейские ликвидировали крупнейшую в стране нарколабораторию в Серпуховском районе Подмосковья.
Политика
Песков отказался комментировать слушания по импичменту Трампа
Кремль наблюдает за слушаниями в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, но комментировать это не будет.
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Гаджеты
Motorola убеждена в долговечности экрана в гибком смартфоне Razr
На днях компания Motorola представила свой первый гибкий смартфон — Razr.
Политика
«Нафтогаз» отказался верить в рекомендацию ЕК закупать газ в России
"Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа", - отмечало агентство.
Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Экономика
Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд
Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд.