Общество

РИА НовостиРИА НовостиАмериканские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

Зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических кораблей "Союз", в октябре 2020 года и весной 2021-го, возможно, в космос отправятся трое россиян.
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«Роскосмос» пообещал определиться с местами для астронавтов на «Союзах»

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Решение о предоставлении мест астронавтам NASA на «Союзах» примут в ближайшее время

ТАСС03:04

Астронавты США не вошли в экипажи «Союзов» впервые за почти 20 лет

Газета.Ruвчера в 19:49

Американские астронавты впервые не попали в экипажи кораблей «Союз»

РЕН ТВ00:22

Американские астронавты не вошли в состав миссии на МКС

Life.ruвчера в 21:16

Впервые за 19 лет: астронавты из США могут не войти в экипажи «Союзов»

ТК Звездавчера в 19:53

«Роскосмос» в ближайшее время примет решение по экипажам кораблей «Союз»

РИА Новости02:27
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Происшествия

Автомобиль с людьми упал в яму с кипятком в Пензе

Газета.Ru 03:48
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В центре Москвы неизвестные избили сотрудника Центра спецназначения ФСБ России, мужчина госпитализирован.
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«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

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РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
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Полиция ликвидировала в Подмосковье нарколабораторию. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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Ранее Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей России.
Газета.Ru 03:19
Экономика

Сбербанк купит долю в Mail.ru Group

В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
Коммерсантъ 02:00
Общество

Мосгорсуд отправил на пересмотр дело экс-бухгалтера «Седьмой студии»

РБК 03:54
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Выходившая на бои MMA в хиджабе спортсменка умерла на турнире в Англии

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Газета.Ru 02:02
Шоу-бизнес

Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии

Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
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Общество

Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

Мосгорсуд признал законным продление срока ареста до конца декабря гражданину США, Ирландии, Канады и подданному Великобритании Полу Уилану, обвиняемому в РФ в шпионаже, сообщает "Интерфакс".
Москва 24 03:49
Общество

Приставам могут предоставить доступ к кредитной истории россиян

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) может получить полномочия запрашивать информацию о звонках коллекторов и о кредитной истории россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
РИА Новости 01:53
Армия и оружие

СК заочно обвинил украинского военного из-за обстрелов в Донбассе

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение еще одному украинскому военнослужащему, причастному к обстрелам гражданского населения Донбасса.
РБК 04:01
Армия и оружие

В Польше назвали два сценария войны США с Россией

Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Lenta.ru 00:48
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Сегодня российской фигуристке Евгении Медведевой исполнилось 20 лет.
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Общество

В России оценили масштабы домашнего насилия

Суд спросил, существует ли в России законодательная база для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв, а также признают ли российские власти серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и дискриминации женщин.
Lenta.ru 00:53
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В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей

Прокуратура Москвы проверит действия чиновников после того, как в одной из квартир на юго-западе столицы были найдены восемь простуженных детей, мать которых оставила их на несколько дней с бабушкой.
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Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
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Экономика

Волатильность рубля опустилась до минимума с начала 2014 года

Вмененная волатильность рубля, рассчитанная из цен трехмесячных опционов, снизилась до минимума впервые с 2014 года.
Газета.Ru 01:22
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Следственные органы в Дагестане задержали троих высокопоставленных сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по республике.
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Михаил Боярский сопровождал внучку на балу дебютанток Tatler

Известный актер Михаил Боярский опровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
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В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ

В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
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Михаил Боярский объявил об уходе со сцены

Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
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ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
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Россияне смогут покупать и продавать имущество через портал госуслуг

На портале госуслуг появится сервис оформления сделок приобретения и продажи имущества, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкомсвязи.
РИА Новости 03:36
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Конопля без психоза: в России исследуют медицинскую марихуану

В России начались серьезные исследования по медицинскому использованию конопли и поиску тех сортов, каннабиноиды которых не дают побочных эффектов.
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ЕК посоветовала Украине покупать российский газ напрямую

Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать российский газ напрямую в объеме около 15 млрд кубометров в год.
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