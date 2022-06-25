После того, как Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) ввело запрет на покупку российских ценных бумаг на вторичном рынке с начала июня, у финансовых организаций возникли сложности в операциях с CDS на российские гособлигации.
Финансисты инициировали обсуждения между комитетом по определению кредитных событий и OFAC с просьбой временно разрешить торговлю бумагами, чтобы участники рынка могли провести аукцион по выплате страховых премий и получить выплаты.
По сведениям газеты, которая ссылается на американских и европейских чиновников, украинские войска зависят от помощи США и их союзников, включая "скрытую сеть коммандос и шпионов", которые предоставляют оружие и разведданные, а также проводят обучение.
Польские власти выступают против действий руководства Музея современной истории, решившего снять флаг страны с мемориальных комплексов «Катынь» и «Медное» под Смоленском и Тверью, заявил замглавы МИД республики Марчин Пшидач в эфире «Польского радио».
Ранее Уралвагонзавод в своем Telegram-канале попросил французского политика Режиса Кастельно передать слова благодарности президенту Пятой республики за захваченные на Украине самоходки, так как они "в хозяйстве пригодятся".