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Американские банки призвали Минфин США разрешить торговлю российскими активами

Банки обратились в Министерство финансов США с просьбой разрешить торговлю российскими активами, пишет
 Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости
После того, как Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) ввело запрет на покупку российских ценных бумаг на вторичном рынке с начала июня, у финансовых организаций возникли сложности в операциях с CDS на российские гособлигации.
РИА Новости
Финансисты инициировали обсуждения между комитетом по определению кредитных событий и OFAC с просьбой временно разрешить торговлю бумагами, чтобы участники рынка могли провести аукцион по выплате страховых премий и получить выплаты.
РИА Новости
Россия ранее пропустила платеж почти в $1,9 млн в виде процентов по суверенным облигациям, что расценивается как нарушение обязательств.
Forbes

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