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Американские банки призвали Минфин США разрешить торговлю российскими активами

Представители комитета взаимодействуют с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина, однако решение по данному вопросу будет вынесено не раньше окончания саммита G7, запланированного на 26–28 июня, пишет агентство.
РБК
Финансисты инициировали обсуждения между комитетом по определению кредитных событий и OFAC с просьбой временно разрешить торговлю бумагами, чтобы участники рынка могли провести аукцион по выплате страховых премий и получить выплаты.
РИА Новости
По данным CDDC, в мае Россия отказалась выплачивать $1,9 млн в виде процентов по суверенным облигациям.
Известия
Теперь, пишет Bloomberg, инвесторы, которые купили кредитные дефолтные свопы, могут претендовать на выплату в размере $1,5 млрд.
РБК

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