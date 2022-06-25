Представители комитета взаимодействуют с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина, однако решение по данному вопросу будет вынесено не раньше окончания саммита G7, запланированного на 26–28 июня, пишет агентство.
Финансисты инициировали обсуждения между комитетом по определению кредитных событий и OFAC с просьбой временно разрешить торговлю бумагами, чтобы участники рынка могли провести аукцион по выплате страховых премий и получить выплаты.
"В 30-й механизированной бригаде, развернутой вблизи Артемовска, наблюдаются массовые случаи пьянства, употребления наркотических веществ и самовольного оставления боевых позиций", - уточняют российские военные.