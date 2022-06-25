После того, как Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) ввело запрет на покупку российских ценных бумаг на вторичном рынке с начала июня, у финансовых организаций возникли сложности в операциях с CDS на российские гособлигации.
Финансисты инициировали обсуждения между комитетом по определению кредитных событий и OFAC с просьбой временно разрешить торговлю бумагами, чтобы участники рынка могли провести аукцион по выплате страховых премий и получить выплаты.
По сведениям газеты, которая ссылается на американских и европейских чиновников, украинские войска зависят от помощи США и их союзников, включая "скрытую сеть коммандос и шпионов", которые предоставляют оружие и разведданные, а также проводят обучение.
Адвокат семьи Шатунова Андрей Алешкин заявил, что у жены и двоих детей певца могут забрать недвижимость в Германии в случае, если продюсер группы "Ласковый май" решит обратиться в американский суд по поводу прав на песни группы, пишет kp.ru.