Экономика
ВедомостиАмериканские рынки открылись падением на 7%
Аналогичную динамику демонстрировали европейские и азиатские площадки. Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал на 7,31% после открытия торгов. Бумаги российских компаний в Лондоне открыли торги обвалом от 9 до 26%.
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Финансы
Минфин допустил паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
В Минфине объяснили, что это необходимо для стабилизации рыночной ситуации и исключения избыточного давления на долговой рынок.
Экономика
Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Киргизии
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин и глава правительства Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов.
Энергетика
Цены на нефть отыграли треть обвала
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник днем замедлили темпы падения, отыграв треть утреннего обвала в 30%.
Футбол
«Катастрофа». Карпин оценил игру «Ростова» в матче с ЦСКА
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями от победы над ЦСКА (3:2) в матче 21-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).
Спорт
Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии
Футбол
Рубин — Крылья Советов 0:1
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
Армия и оружие
Sina: Россия придумала, как обезвредить турецкие F-16 в Идлибе
Эксперты китайского издания «Sina» рассмотрели недавний инцидент с Су-22 на территории Сирии и пришли к выводу что российская сторона смогла придумать, как «избавиться» от F-16 Турции в Идлибе.
Здоровье
Врачи рассказали о состоянии новых пациентов с коронавирусом в Москве
Двое новых заболевших коронавирусом в Москве отправлены в инфекционную больницу №1, еще одного пациента поместили в больничный комплекс в Коммунарке, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Экономика
России предсказали санкции и доллар по 85 рублей
Курс доллара вырастет до 85 рублей, если стоимость нефти эталонной марки Brent удержится на уровне 30 долларов за баррель несколько недель.
Энергетика
СМИ узнали о позиции Саудовской Аравии после распада сделки ОПЕК+
Саудовская Аравия не намерена вести ценовую войну с Россией, Эр-Рияд по-прежнему считает Москву важнейшим партнером на рынке нефти, несмотря на распад сделки ОПЕК.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк призвала подписчиков молиться за мать
Дочь Анастасии Заворотнюк, Анна, опубликовала в Инстаграме новое фото и подписала его словами: «Скоро все будет хорошо».
Шоу-бизнес
Кэти Перри впервые вышла в свет после объявления о беременности
Знаменитость впервые появилась на публике после признания. На данный момент она находится в Австралии.
Политика
Партия Зеленского начала искать замену Авакову
В правящей украинской партии «Слуга народа» рассказали, что начали искать замену главе МВД Арсену Авакову.
Политика
Украинцев призвали подготовиться к коллапсу из-за политики Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность госинститутов, поэтому гражданам страны следует оставить надежды и приготовиться к коллапсу.
Армия и оружие
Сирийский ЗРК «Бук» уничтожил 20 турецких беспилотников
Представители сирийского Минобороны представили новый доклад, в котором отметили, что армии Сирии удалось подбить двадцать турецких БПЛА с помощью ЗРК «Бук-М2Э».
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Политика
В Нидерландах начинается суд над подозреваемыми по делу MH17
Суд над четырьмя подозреваемыми в крушении Boeing на Украине 17 июля 2014 года начинается в понедельник в Нидерландах.
Политика
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
Шоу-бизнес
«Не те мужики»: в «Уральских пельменях» высмеяли уход Михалковой
Участник юмористического шоу "Уральские пельмени" Вячеслав Мясников в интервью порталу "7 дней" связал уход Юлии Михалковой с ее планами создать семью.
Армия и оружие
США показали подлодку, способную атаковать без приказа военных
ВМФ Соединенных Штатов продемонстрировал субмарину, управляемую искусственным интеллектом и способную принять решение об атаке без приказа от военных.
Общество
Жители России увидят суперлуние 9 марта
Суперлунием называется такая фаза луны (полнолуние или новолуние), которая приходится на максимально близкое расположение естественного спутника к Земле, перигей.
Происшествия
В Подмосковье 36 человек поместили на карантин из-за коронавируса
В Московской области власти установили личности 36 человек, контактировавших с местной жительницей, у которой после возвращения из Цюриха диагностировали коронавирус.
Политика
Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Происшествия
В Забайкалье полицейский избил учительницу из-за воздушных шариков
В Забайкальском крае в одном из сел полицейский избил учительницу в кафе из-за воздушных шариков.
Происшествия
В якутском пункте передержки нашли около ста мертвых собак и кошек
Кино
Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в этом году
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с "Российской газетой" пообещал предстоящим летом на европейской территории России очень комфортную температуру.