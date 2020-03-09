Основные фондовые индексы США 9 марта открылись падением на 7% на фоне обрушения цен на нефть и обвала котировок в ряде других стран. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Политика В Гааге начались судебные слушания по делу MH17 Сегодня, 9 марта, в Гааге начинаются судебные слушания по делу о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который выполнял рейс MH17.

Экономика Доллар подорожал до 74 рублей на фоне обвала нефти На фоне обвала цен на нефть и курса рубля, Банк России объявил о прекращении закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на 30 дней.

Шоу-бизнес Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.

Технологии AnTuTu удалили из магазина Google Play AnTuTu, как предполагают СМИ, удалили из магазина корпорации «добра» за нарушение политики конфиденциальности другим приложением, имеющим отношение к компании Cheetah Mobile.

Энергетика МЭА ожидает падения спроса на нефть впервые за 11 лет Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном.

Общество ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса Угроза пандемии нового коронавируса становится реальной с ростом количества зараженных стран, заявил на брифинге в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Общество Симоньян: У российской экономики есть запас прочности Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что происходит в российской экономике Утро моего телефона началось с того, что сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца, один из которых финансист, прислали текст о том, как бороться с коронавирусом.

Общество В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.

Энергетика Наращивание добычи нефти ударит по американским производителям Многие средства массовой информации поспешили окрестить решение Саудовской Аравии резко нарастить добычу нефти объявлением ценовой войны России, однако говорить так, значит лукавить, игнорируя роль, которую на рынке нефти играют американские производители.

Экономика Главные новости за выходные 7–9 марта Цены на нефть в понедельник, 9 марта, резко упали после того, как ведущие ее производители в рамках ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном снижении суточной добычи.

Экономика В России подорожают автомобили Автопроизводители будут вынуждены поднимать цены на машины в России из-за падения рынка нефти.

Политика Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в интервью The Guardian.

Общество Сергей Шнуров в стихах отреагировал на обвал рубля Лидер группы «Ленинград» и новый член петербургского отделения «Партии роста» Сергей Шнуров написал стихотворение о 8 Марта и падении рубля.