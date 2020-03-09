Экономика
RT на русскомАмериканские биржи открылись падением на 7%
Основные фондовые индексы США 9 марта открылись падением на 7% на фоне обрушения цен на нефть и обвала котировок в ряде других стран. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
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Политика
В Гааге начались судебные слушания по делу MH17
Сегодня, 9 марта, в Гааге начинаются судебные слушания по делу о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который выполнял рейс MH17.
Экономика
Доллар подорожал до 74 рублей на фоне обвала нефти
На фоне обвала цен на нефть и курса рубля, Банк России объявил о прекращении закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на 30 дней.
Общество
Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели
В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
Финансы
На международных торгах курс рубля к доллару поднялся выше 72 рублей
Резкое падение курса российской валюты к доллару до уровня выше 72 рублей произошло на международных валютных торгах 9 марта.
Экономика
Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
Российский премьер Михаил Мишустин провел совещание на тему стабильности российской экономики.
Здоровье
Трое заболевших коронавирусом лечатся в стационарах Москвы
В Москве подтверждены три новых случая инфицирования коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Футбол
Сулейманов: в «Краснодаре» знают, что меня не устраивает тот факт, что выхожу на замены
Пенальти же был чистый, мы забили и играли больше от обороны. В клубе знают, что меня не устраивает тот факт, что выхожу на замену.
Технологии
AnTuTu удалили из магазина Google Play
AnTuTu, как предполагают СМИ, удалили из магазина корпорации «добра» за нарушение политики конфиденциальности другим приложением, имеющим отношение к компании Cheetah Mobile.
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть впервые за 11 лет
Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном.
Общество
В Германии два человека погибли от коронавируса
«Германия сообщает о первых двух случаях смерти от коронавируса», — пишет агентство.
Наука
В Таиланде роботы ухаживают за больными коронавирусом пациентами
В Таиланде новые «умные» роботы, поддерживающие технологию 5G, ухаживают за больными коронавирусом пациентами.
Общество
ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
Угроза пандемии нового коронавируса становится реальной с ростом количества зараженных стран, заявил на брифинге в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Происшествия
В Италии начались протесты в тюрьмах из-за COVID-19
В итальянских тюрьмах начались акции протеста из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Симоньян: У российской экономики есть запас прочности
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что происходит в российской экономике Утро моего телефона началось с того, что сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца, один из которых финансист, прислали текст о том, как бороться с коронавирусом.
Общество
В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.
Биатлон
Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти
Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на восьмой этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Армия и оружие
Трубоукладчик «Газпрома» пошел в Европу в сопровождении боевых кораблей
Российские боевые корабли сопровождают судно «Газпрома», способное достроить «Северный поток — 2», из Индийского океана до Средиземного моря.
Энергетика
Наращивание добычи нефти ударит по американским производителям
Многие средства массовой информации поспешили окрестить решение Саудовской Аравии резко нарастить добычу нефти объявлением ценовой войны России, однако говорить так, значит лукавить, игнорируя роль, которую на рынке нефти играют американские производители.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы
Дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к подписчикам со страниц своего блога в Инстаграм.
Экономика
Главные новости за выходные 7–9 марта
Цены на нефть в понедельник, 9 марта, резко упали после того, как ведущие ее производители в рамках ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном снижении суточной добычи.
Экономика
В России подорожают автомобили
Автопроизводители будут вынуждены поднимать цены на машины в России из-за падения рынка нефти.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» намерен продать Лингарда
«Манчестер Юнайтед» планирует расстаться с полузащитником Джесси Лингардом.
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в интервью The Guardian.
Армия и оружие
Sina: Россия придумала, как обезвредить турецкие F-16 в Идлибе
Эксперты китайского издания «Sina» рассмотрели недавний инцидент с Су-22 на территории Сирии и пришли к выводу что российская сторона смогла придумать, как «избавиться» от F-16 Турции в Идлибе.
Армия и оружие
Военный конвой американцев прогнали сирийские солдаты
Утверждается, что сирийские солдаты, вооруженные стрелковым оружием, преградили дорогу американской колонне, которая состояла из нескольких бронемашин.
Общество
Сергей Шнуров в стихах отреагировал на обвал рубля
Лидер группы «Ленинград» и новый член петербургского отделения «Партии роста» Сергей Шнуров написал стихотворение о 8 Марта и падении рубля.
Здоровье
Ученые определили безопасное для здоровья людей количество яиц в день
В результате выяснилось, что одно куриное яйцо в день не несет опасности для здоровья человека.
Происшествия
Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве
Ранее в экстренных службах сообщили, что в Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке из-за сработавшего датчика неисправности.