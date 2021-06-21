Как изменится процедура покупки красивых номерных знаков

Приобрести отдельно номерной знак можно будет уже с 2022 г. Ещё одно нововведение состоит в том, что при покупке транспортного средства с подходящими номерными знаками придётся оплачивать повышенную пошлину за переоформление транспорта на себя.