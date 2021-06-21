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Американские биржи закрылись ростом основных индексов

Основные фондовые индексы США выросли на закрытии бирж, свидетельствуют данные торгов.В источнике

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Американские биржи закрылись ростом основных индексов

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