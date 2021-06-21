Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск понедельника вырос на 97,71 копейки, составив 73,1987 рубля, свидетельствуют данные биржи.
Приобрести отдельно номерной знак можно будет уже с 2022 г. Ещё одно нововведение состоит в том, что при покупке транспортного средства с подходящими номерными знаками придётся оплачивать повышенную пошлину за переоформление транспорта на себя.