с чего всё началось

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Андрей Фаворов сообщил Федеральной прокуратуре Нью-Йорка, что бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, связанные с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, пытались завербовать его с целью замены гендиректора «Нафтогаза» и захвата национальной нефтяной компании.

Авто В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).

Политика Медведев оценил возможность отмены контрсанкций в отношении ЕС Ранее в октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что инициатором обмена санкциями была не Москва, введение ответных ограничений стало вынужденной мерой.

Политика Жириновский предложил расширить границы самообороны Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал в ближайшее время внести законопроект, который позволит не наказывать граждан за превышение правил самообороны в случае применения к ним насилия или такой угрозы.

Экономика Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России «Если инвестиции в рамках национальных приоритетов, объявленных президентом Владимиром Путиным в 2018 году, не запустятся, рост ВВП может остаться ниже 1,5% в 2020–2021 годах», — объясняет банк причину своего низкого прогноза.

Политика Швеция согласилась называть Белоруссию Беларусью Министерство иностранных дел Швеции поменяет официальное название Белоруссии в документах: теперь страну будут называть не Vitryssland («Белая Россия»), a Belarus, как этого хотят белорусские власти и активисты.

Политика Главой «Российского экологического оператора» назначен Михаил Мень Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мень на посту главы «Российского экологического оператора» стал преемником Дениса Буцаева, который ушёл в отставку 25 ноября 2019 г.