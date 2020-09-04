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РБК
РБК

Американские бомбардировщики В-52 пролетели над Украиной вблизи Крыма

В конце мая украинские истребители Су-27 впервые пролетели с американскими стратегическими бомбардировщиками B-1B над Европой и Черным морем. Командование ВВС сообщило, что самолеты отрабатывали совместные действия с союзниками по НАТО и странами-партнерами.В источнике
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Царьград

«Зря только горючки нажгли»: Леонков заявил о новой спецоперации самолётов НАТО у Крыма

Царьградвчера в 11:15
Взгляд.ру

Украина станет плацдармом для ядерного удара США по России

Взгляд.рувчера в 14:30
РБК

Американские бомбардировщики В-52 пролетели над Украиной вблизи Крыма

РБКвчера в 11:25
Lenta.ru

Опубликовано видео первого полета бомбардировщиков B-52 около Крыма

Lenta.ruвчера в 15:14
РИА Новости

Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели рядом с Крымом

РИА Новостивчера в 08:44
Газета.Ru

Бомбардировщики ВВС США приблизились к Крыму со стороны Украины

Газета.Ruвчера в 09:23
РИА Новости Крым

Зачем США направили ядерные бомбардировщики к Крыму – мнение эксперта

РИА Новости Крымвчера в 08:24

Глава WADA пригрозил отстранением спортсменов из США от Олимпиады

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что американские спортсмены могут быть отстранены от Олимпийских игр, если США примут решение прекратить финансирование организации, сообщает Reuters.
РБК спортвчера в 03:38
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Главный тренер «Ротора» опровергает своего генерального директора

Вчера после вечерней тренировки главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич в интервью клубной пресс-службе непроизвольно (а может и умышленно) практически уличил своего генерального директора Андрея Рекечинского (а может, и художественного руководителя) во лжи.
РИАЦвчера в 06:07
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Китай встал на пути России к лидерству

В случае разрешения на увеличение экспорта Россия может захватить большую долю мирового рынка пшеницы, а конкуренция с западными поставщиками ужесточится, уверены эксперты.
Lenta.ru2 сентября в 20:34
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Фургал попросил Бастрыкина об отводе всей следственной группы

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой об отводе всей следственной группы, расследующей его дело, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов Фургала Михаила Карапетяна.
KM.ru3 сентября в 06:14
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Сборная России по футболу победила сербов в Лиге наций со счетом 3:1

Встреча состоялась в Москве на стадионе «Динамо» без зрителей и завершилась со счетом 3:1. В составе российской сборной голы забили Артем Дзюба (48-я минута, с пенальти, и 81-я) и Вячеслав Караваев (69).
BFM.ruвчера в 17:12
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Netflix намерен привлечь Джейсона Момоа в приквел «Ведьмака»

Актер Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в сериале "Игра престолов", может сыграть в новом шестисерийном фильме по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ruвчера в 01:30
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