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Американские десантники получили травмы при высадке на учениях в Эстонии

Десять американских десантников доставили в больницу с легкими травмами после неудачного приземления на учениях Swift Response в Эстонии, сообщило Postimees. В ночь на субботу около 600 военнослужащих 82-й дивизии ВДВ США десантировались на аэродром Нурмси Ярваского уезда.В источнике

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Американские десантники попали в больницу после высадки на учениях в Эстонии

Российская газетавчера в 14:36
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