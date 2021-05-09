Американские десантники получили травмы при высадке на учениях в Эстонии
Десять американских десантников доставили в больницу с легкими травмами после неудачного приземления на учениях Swift Response в Эстонии, сообщило Postimees. В ночь на субботу около 600 военнослужащих 82-й дивизии ВДВ США десантировались на аэродром Нурмси Ярваского уезда.В источнике
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Американские десантники попали в больницу после высадки на учениях в Эстонии
Российская газетавчера в 14:36
В Эстонии в рамках крупных учений высадились более 700 американских военнослужащих
Piter.tv8 мая в 08:34