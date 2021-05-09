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Американские десантники получили травмы при высадке на учениях в Эстонии

Десять американских десантников доставили в больницу с легкими травмами после неудачного приземления на учениях Swift Response в Эстонии, сообщило Postimees. В ночь на субботу около 600 военнослужащих 82-й дивизии ВДВ США десантировались на аэродром Нурмси Ярваского уезда.В источнике

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Десять американских десантников пострадали в соседней с Россией стране

Lenta.ruвчера в 12:58

Американские десантники получили травмы при высадке на учениях в Эстонии

РИА Новостивчера в 14:00

Американские десантники попали в больницу после высадки на учениях в Эстонии

Российская газетавчера в 14:36

Американские десантники в Эстонии попали в больницы после высадки в рамках учений

ТАССвчера в 12:56

В Эстонии американские военные пострадали во время высадки на аэродром

Свободная Прессавчера в 16:12

Дед Зеленского, финская разведка и базы США: утренний кофе с EADaily

Евразия Dailyвчера в 02:19

В Эстонии в рамках крупных учений высадились более 700 американских военнослужащих

Piter.tv8 мая в 08:34
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Путин и Шойгу высоко оценили парад Победы на Красной площади

Верховный главнокомандующий ВС РФ президент России Владимир Путин и министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу высоко оценили парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошедший сегодня на Красной площади в Москве, об этом в воскресенье заявил журналистам главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.
РИА Новостивчера в 06:06

Затруднение при мочеиспускании назвали признаком рака предстательной железы

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ФАН20:16