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Американские эксперты назвали преимущество вакцины «Спутник V»

Одним из главных преимуществ российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» является то, что она не требует поддержания сверхнизкой температуры во время транспортировки и хранения, считают эксперты американских университетов, ознакомившиеся с результатами третьей фазы клинических испытаний препарата в журнале The Lancet.В источнике
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С чего всё началось

Эксперты в США оценили преимущества вакцины «Спутник V»

Одним из преимуществ российской вакцины "Спутник V" от коронавируса является то, что при продемонстрированной высокой эффективности она не требует поддержания сверхнизкой температуры во время хранения и транспортировки, в отличие от ряда других препаратов.
ТАСС21:48
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В США назвали преимущества российской вакцины «Спутник V»

Lenta.ru23:18

Американские эксперты назвали преимущества «Спутника V»

Газета.Ru23:58

Эксперты допустили, что вакцину «Спутник V» в будущем могли бы сертифицировать в США

ТАСС00:26

Американские эксперты назвали главное преимущество вакцины «Спутник V»

Национальная служба новостей00:18

Американские эксперты назвали преимущество вакцины «Спутник V»

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Американские эксперты оценили главные преимущества вакцины «Спутник V»

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В США оценили преимущества российской вакцины «Спутник V»

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Мишустин оценил цифровые решения при оказании госуслуг

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РБКвчера в 13:09