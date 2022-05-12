Эксперты отмечают, что рост реальных долгосрочных процентных ставок в США сейчас сопоставим с периодом паники на финансовых рынках в 2013 году, вызванной заявлением ФРС о постепенном сворачивании программы количественного смягчения.
При том, что в этом году «мировые темпы роста практически не изменились» и остаются низкими, самыми слабыми участками мировой экономики считаются Россия и Украина, «где ВВП буквально рушится», говорится в сообщении.
Сенат США отложил окончательное голосование по вопросу предоставления Украине пакета помощи на $40 млрд из-за решения сенатора Рэнда Пола, который потребовал внести его поправки к тексту документа, пишет Bloomberg.
Полиция Одессы совместно с боевиками территориальной обороны начала проводить рейды по домам местных жителей для изъятия оборудования, способного транслировать российские телеканалы, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах со ссылкой на собственного информатора у украинских силовиков.
Исследователи провели ряд экспериментов, показывающих, что эти соединения показывают себя в качестве эффективных катализаторов для электролиза воды, а также фототермического преобразования углекислого газа в метан и метанол.
Ученые из исследовательской группы Event Horizon Telescope (EHT) Collaboration опубликовали первое изображение сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики Млечный Путь, сообщается на сайте EHT.