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Американские эксперты предсказали глобальную рецессию из-за Китая и ситуации на Украине

Эксперты международного Institute of International Finance понизили прогноз роста мировой экономики и предупредили о глобальной рецессии.
РБК
Эксперты отмечают, что рост реальных долгосрочных процентных ставок в США сейчас сопоставим с периодом паники на финансовых рынках в 2013 году, вызванной заявлением ФРС о постепенном сворачивании программы количественного смягчения.
РБК
Рост ВВП в Китае предсказывается на уровне 1,8%.
РБК
При том, что в этом году «мировые темпы роста практически не изменились» и остаются низкими, самыми слабыми участками мировой экономики считаются Россия и Украина, «где ВВП буквально рушится», говорится в сообщении.
РБК

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