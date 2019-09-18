Экономика
РБКАмериканские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ
Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.
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Армия и оружие
В Германии начало работу новое совместное командование НАТО
Комсомольская правда 08:18
Происшествия
Водитель открыл стрельбу во время дорожного конфликта в Москве
В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась женщина, которая рассказала, что на Варшавском шоссе в ходе дорожного конфликта неизвестный ранил ее знакомого в шею из предмета, похожего на пистолет.
РБК 08:32
Происшествия
Опубликовано видео с места задержания браконьеров из КНДР
ФСБ России распространила видеозапись работы сотрудников погранслужбы на месте задержания северокорейских браконьеров в Японском море.
RT на русском 08:56
Политика
Пенс заявил о приведении войск США в боевую готовность
Вице-президент США Майк Пенс завил о приведении американской армии в боевую готовность, что связанно с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
Известия вчера в 21:48
Политика
Глава МИД Украины заявил, что дал согласие на формулу Штайнмайера
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что дал своё согласие на так называемую формулу Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса в составе украинского государства.
RT на русском 09:49
Политика
В Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова
В Кремле прокомментировали дело актера Павла Устинова, осужденного за нанесение травмы омоновцу, а также акцию в его поддержку, которая прошла у стен администрации президента.
РИА Новости 09:37
Политика
Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Ранее "Газпром" предлагал Украине просто продлить на год действующий контракт.
ТАСС 08:02
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком
Актриса Паулина Андреева, которая стала женой режиссера Федора Бондарчука, показала подписчикам в Instagram свое свадебное платье.
РИА Новости 07:55
Кино
В Новой Зеландии снимут сериал «Властелин колец»
Сообщается лишь то, что сериал будет основан на фантастических романах Дж. Р. Р. Толкина, что будут задействованы новые сюжетные линии, которые предшествуют "Братству Кольца"
Newsrussia.media 01:49
Шоу-бизнес
Палату, где лежит Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану
Из-за отсутствия достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк журналисты всеми доступными способами пытаются проникнуть клинику, где находится актриса.
Вести.Ru 07:01
Космос
Астрономы обнаружили самую массивную нейтронную звезду
Команда американских астрономов обнаружила самую массивную нейтронную звезду в истории космологии.
Суть событий вчера в 09:14
Общество
В пятницу в Ленобласти ожидается первый снег
К концу рабочей недели жителей Ленобласти ожидают не только ночные заморозки и кратковременные дожди, но и первый снег, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по 47 региону.
78.ru 09:04
Экономика
«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес
Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
REGNUM 06:51
Религия
В РПЦ выступили против крещения детей, рожденных с помощью ЭКО
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что он против крещения детей, появившихся в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) или суррогатного материнства.
Взгляд.ру 09:44
Экономика
Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии
Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru 01:11
Шоу-бизнес
Ведущие «Орла и решки» Лаврентьев и Астровская решили пожениться
Музыкант и телеведущий Антон Лаврентьев, похоже, в скором времени женится на своей коллеге по программе «Орел и решка» Алине Астровской.
Телепрограмма вчера в 17:34
Общество
Росконтроль назвал пять марок самого качественного сыра
Все образцы признаны безопасными и качественными. При этом вкус четырех марок сыра экспертам не понравился.
Русская Планета 03:51
Наука
Названы песни, которые опасно слушать за рулем
За рулем вчера в 06:06
Политика
Пушков оценил стратегию украинского генерала по «возвращению» Крыма
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал план по "возвращению" Крыма, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.
Газета.Ru 08:54
Шоу-бизнес
Принцесса Шарлотта рассказала о беременности Кейт Миддлтон
Королевская семья пока не дает комментариев о беременности Кейт, но, возможно, слухи окажутся правдой.
Euromag.ru 05:09
Политика
Трамп назначил нового советника по национальной безопасности
Президент США Дональд Трамп назвал имя своего нового советника по национальной безопасности.
Коммерсантъ 09:44
Экономика
Российский губернатор захотел повысить зарплаты чиновникам
«Проектом закона предусмотрено приведение размеров должностных окладов и окладов за классный чин государственных гражданских служащих Калининградской области в соответствие с уровнем окладов, действующим в 2019 году, и увеличение их размеров на 6 процентов с 1 октября 2019 года», — говорится в документе.
Lenta.ru 06:39
Технологии
Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram
Роскомнадзор несколько дней назад заблокировал интернет-сайт крупного форума на английском языке математической направленности, который называется Art Of Problem Solving.
Актуальные Новости 09:31
Теннис
Шарапова заявила, что считает США своим домом
Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что считает США своим домом.
RT на русском 08:51
Единоборства
Зоозащитники потребовали наказать Нурмагомедова за борьбу с медведем
Зоозащитники из организации «Люди за этичное отношение с животными» (PETA) призвали UFC наказать чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова за борьбу с прикованным цепью медведем.
РБК 09:59
Общество
РПЦ проверит соблюдение прав задержанных на московских акциях протеста
Руководство РПЦ поручило правозащитному центру Всемирного Русского Народного Собора изучить дела задержанных на акциях протеста в Москве и проверить, не нарушались ли их права в судах, говорится в комментарии Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Интерфакс 07:41