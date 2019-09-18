Экономика
РБКАмериканские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ
Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 08:54, Вашингтон
Политика
Глава МИД Украины признал тяжесть антироссийских санкций для Запада
Вводимые Западом антироссийские санкции неидеальны, считает глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Российская газета вчера в 17:04
Политика
Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины
Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Кино
«Рэмбо: Последняя кровь» получил крайне жестокий рекламный ролик
Игромания.ру 07:32
Шоу-бизнес
Дочь проболталась о беременности Кейт Миддлтон
Юная дочь Кейт Миддлтон – Шарлотта – случайно проболталась о беременности матери. Теперь поклонники вновь строят невероятные догадки.
Дни.ру 01:16
Происшествия
Суд освободил Губайдулина из-под стражи
РИА Новости 05:13
Политика
Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Происшествия
В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника
В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
REGNUM 04:34
Происшествия
ФСБ задержала более 160 граждан КНДР за браконьерство в Японском море
В Японском море задержали 161 гражданина КНДР на двух шхунах, уличенных в браконьерстве.
Газета.Ru 07:27
Происшествия
Фанаты «Ливерпуля» подверглись нападению перед матчем ЛЧ с «Наполи»
Двое болельщиков английского «Ливерпуля» подверглись нападению перед матчем первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с итальянским «Наполи».
RT на русском 08:34
Единоборства
Зоозащитники требуют UFC наказать Хабиба за борьбу с медведем
Организация «Люди за этичное отношение с животными» обратились в UFC с требованием наказать Хабиба Нурмагомедова за борьбу с медведями.
Sports.ru 08:15
Политика
Европарламент одобрил перенос даты Brexit
Европарламент на пленарной сессии поддержал отсрочку выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом говорится в принятой им резолюции.
News.ru 07:19
Происшествия
Готовивший теракт сторонник ИГ задержан в Дагестане
RT на русском 07:41
Политика
В Крыму оценили план украинского генерала по «возвращению» полуострова
Ранее, как сообщали СМИ, экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал о плане по «возвращению» Крыма в состав страны.
RT на русском 07:03
Происшествия
Российский физрук ударил первоклассника и дал избить его сверстникам
В одной из школ Красноярска учитель физкультуры во время урока ударил первоклассника по голове за плохое поведение и позволил другим детям избить мальчика.
Lenta.ru 08:11
Происшествия
Прокуратура нашла нарушения при крещении младенца в Гатчине
Прокуратура Ленинградской области обнаружила нарушения в деятельности Гатчинской епархии при проверке инцидента, связанного с жестоким обращением с ребенком во время крещения.
РБК 08:34
Шоу-бизнес
Палату, где лежит Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану
Из-за отсутствия достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк журналисты всеми доступными способами пытаются проникнуть клинику, где находится актриса.
Вести.Ru 07:01
Общество
Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку
В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Политика
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ
Российская газета 07:29
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в стартовом матче Лиги чемпионов
Советский спорт вчера в 14:46
Авто
Chery привезет в Россию новый удлиненный кроссовер Exeed TXL
Китайский автопроизводитель Chery планирует в 2020 году наладить поставки на российский авторынок удлиненных кроссоверов Exeed VX.
Picsnews.net 07:15
Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Футбол
«Боруссия» и «Барселона» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов
Газета.Ru вчера в 17:15
Происшествия
Суд конфисковал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд принял решение конфисковать в бюджет государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 09:31