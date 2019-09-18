Экономика

РБКРБКАмериканские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ

Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.
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Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ

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Россия через 10 лет потеряет лидерство на рынке сжиженного газа

URA.Ru02:24

США предрекли газовую победу над Россией

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Дело участника акции 27 июля Губайдулина просят вернуть в прокуратуру

Гособвинитель запросил у Мещанского суда Москвы дело программиста Айдара Губайдулина, участника акции 27 июля, для уточнения обвинения.
RT на русском 04:11
Экономика

Кризис в стране ощущают более 60% жителей России

Большинство жителей России (62%) считают, что в стране сейчас происходит экономический кризис.
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В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного

Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который бросил гранату в сотрудника ГИБДД на улице Паперника в Москве, полицейский не пострадал.
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Россия в июле текущего года сократила объем вложений в государственный ценные бумаги США с $10,8 млрд до $8,5 млрд, следует из данных американского минфина.
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Жительница Омска прострелила себе голову во время селфи

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На российских пограничников совершено нападение в Японском море

Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
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