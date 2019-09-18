Экономика
РБКАмериканские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ
Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 04:23, Вашингтон
Политика
Армия США приведена в боевую готовность
АМИТЕЛ вчера в 20:46
Политика
Рада отказалась отменить закон об импичменте президента
Парламент Украины на заседании в среду отказался отменить закон о процедуре импичмента президента, теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.
РИА Новости 04:04
Происшествия
Заместителя Кличко избили в Киеве
Заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Виталия Кличко Владимира Слончака избили в Киеве.
Газета.Ru 04:14
Политика
Сноуден заявил о попытках ФСБ завербовать его после приезда в Россию
Бывший сотрудник агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден в своей книге Permanent Record: Meine Geschichte («Постоянная запись: моя история») рассказал, что российские спецслужбы пытались завербовать его в 2013 году, пишет «РИА Новости».
РБК 04:15
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге
17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.
WMJ.ru вчера в 14:47
Общество
Назван простой продукт с омега-3 для замены дорогой рыбы и масла
Российская газета 01:45
Баскетбол
Белорусская баскетболистка назвала дерьмом фильм «Движение вверх»
Нева Спорт вчера в 02:50
Шоу-бизнес
Заворотнюк отказалась бросить работу из-за смертельного диагноза
Друг Анастасии Заворотнюк рассказал, что смертельная болезнь дала о себе знать весной, когда актриса находилась в Польше.
ТВ Центр 03:14
Происшествия
В Рязанской области нашли тело мужчины на рекламном щите
Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины, тело которого было найдено утром в среду на одном из рекламных щитов в Рязанской области, сообщает региональное управление СК РФ.
РИА Новости 03:48
Общество
Турчак вступился за осужденного актера Устинова
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заступился за 23-летнего актера Павла Устинова, приговоренного к 3,5 года колонии общего режима по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Коммерсантъ 02:59
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Происшествия
Дело участника акции 27 июля Губайдулина просят вернуть в прокуратуру
Гособвинитель запросил у Мещанского суда Москвы дело программиста Айдара Губайдулина, участника акции 27 июля, для уточнения обвинения.
RT на русском 04:11
Экономика
Кризис в стране ощущают более 60% жителей России
Большинство жителей России (62%) считают, что в стране сейчас происходит экономический кризис.
REGNUM 00:46
Гаджеты
HP выпустила необычный монитор «два в одном» с разрешением 4K
Компания HP выпустила «ультраширокий» монитор S430c, способный одновременно показывать изображения, выводящиеся с двух видеокарт.
REGNUM 03:42
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ вчера в 02:37
Политика
Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря
Посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря.
RT на русском 00:12
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Происшествия
В Москве задержан мужчина, кинувший гранату в полицейского
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который бросил гранату в сотрудника ГИБДД на улице Паперника в Москве, полицейский не пострадал.
ТАСС 03:16
Фигурное катание
Российские гимнастки стали победительницами чемпионата мира
Победительницей в упражнении с обручем стала Екатерина Селезнева.
Moi-portal.ru 01:40
Общество
Китайцев напугал 18-метровый «водяной монстр»
«Водяного монстра» длиной более 18 метров заметили в Восточном Китае местные жители.
МИР 24 вчера в 21:27
Финансы
Россия сократила вложения в госбумаги США
Россия в июле текущего года сократила объем вложений в государственный ценные бумаги США с $10,8 млрд до $8,5 млрд, следует из данных американского минфина.
REGNUM 00:29
Здоровье
Главным продуктом для мозга является вода
Соловей.Инфо 03:17
Политика
Аксенов: Призываю прекратить обсуждение переименования Крыма
Сергей Аксенов призвал всех «заниматься делом», чтобы сделать жизнь крымчан «комфортной и безопасной».
RuNews24.ru вчера в 14:07
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17