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Bloomberg: экспортеры СПГ из США выступили против предложенных ЕС ограничений цен на газ

Американские экспортеры решили выступить против ограничений цен на газ, предложенных Евросоюзом (ЕС).
Газета.Ru
Министры энергетики стран ЕС встретились в пятницу в Брюсселе, чтобы обсудить возможные варианты действий, поскольку энергетический кризис в регионе грозит перерасти в кризис финансовый.
Profinance.ru
США являются крупнейшим экспортером сжиженного природного газа в ЕС, и в этом году страна нарастила свою долю рынка после того, как Россия сократила поставки в Европу.
Profinance.ru
Меры по установлению предельной стоимости энергоресурса «неизбежно искажают и подрывают энергетические рынки, создавая непредвиденные последствия», указал Ридл.
ФАН

Подробнее о событии

Американские экспортеры СПГ считают не самой удачной идею ЕС ограничить цены на российский газ
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