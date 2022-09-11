Энергоблоки Запорожской АЭС были остановлены из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений ЛЭП, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.
Министерству финансов предстоит сложная работа над бюджетом на следующие три года, заявил в эфире канала "Россия 24" глава ведомства Антон Силуанов "Я думаю, что бюджет на предстоящую трехлетку будет самый сложный в моей профессиональной карьере", — сказал Силуанов.
Президент США Джо Байден опасается поставлять Киеву больше оружия из-за страха перед российским ядерным арсеналом, заявил в беседе с украинским "Пятым каналом" бывший советник генсека НАТО Менфреда Вернера, премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и главы Пентагона, ветеран морской пехоты США Филип Карбер.