РИА НовостиАмериканские фермеры пожаловались на высокие цены из-за антироссийских санкцийФермеры из штата Арканзас рассказали о тяжелых последствиях сокращения экспорта из России, соответствующее видео опубликовало агентство Ruptly.РИА НовостиВведенные Вашингтоном ограничения против Москвы существенно сказались на сельскохозяйственной деятельности.РИА НовостиВ частности, проблемы с экспортом и растущие производственные затраты привели к повышению цен на азотные удобрения в стране на 43 процента.РИА НовостиРоссия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.URA.RuЧитать далееСвернутьРИА НовостиРИА НовостиЦентральная Служба НовостейFBM.ruRB НовостиПодробнее о событииФермеры в США пожаловались на дороговизну топлива и продуктов из-за санкцийИА Красная Весна10:26Американские фермеры пожаловались на существенный рост цен из-за антироссийских санкцийЦентральная Служба Новостей10:04Американские фермеры пожаловались на высокие цены из-за антироссийских санкцийРИА Новости09:03Фермеры США пожаловались на последствия санкций в отношении РоссииОреанда-Новости09:25Фермеров США возмутил рост цен после антироссийских санкцийURA.Ru09:25Американские фермеры рассказали о тяжелых последствиях антироссийских санкцийRB Новости09:04Американские фермеры жалуются на высокие цены из-за антироссийских санкцийFBM.ru09:56Показать ещёОценить17Поделиться