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Американские фермеры пожаловались на высокие цены из-за антироссийских санкций

Фермеры из штата Арканзас рассказали о тяжелых последствиях сокращения экспорта из России, соответствующее видео опубликовало агентство Ruptly.
РИА Новости
Введенные Вашингтоном ограничения против Москвы существенно сказались на сельскохозяйственной деятельности.
РИА Новости
В частности, проблемы с экспортом и растущие производственные затраты привели к повышению цен на азотные удобрения в стране на 43 процента.
РИА Новости
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
URA.Ru

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Фермеры в США пожаловались на дороговизну топлива и продуктов из-за санкций
ИА Красная Весна10:26
Американские фермеры пожаловались на существенный рост цен из-за антироссийских санкций
Центральная Служба Новостей10:04
Американские фермеры пожаловались на высокие цены из-за антироссийских санкций
РИА Новости09:03
Фермеры США пожаловались на последствия санкций в отношении России
Ореанда-Новости09:25
Фермеров США возмутил рост цен после антироссийских санкций
URA.Ru09:25
Американские фермеры рассказали о тяжелых последствиях антироссийских санкций
RB Новости09:04
Американские фермеры жалуются на высокие цены из-за антироссийских санкций
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