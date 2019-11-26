Экономика
ФинмаркетАмериканские фондовые индексы демонстрируют мажорный настрой
Nasdaq Composite к этому времени поднялся на 0,93%, составив 8598,81 пункта. Котировки акций Charles Schwab Corp. падают на 1,5% в начале торгов на новости о том, крупнейший онлайн-брокер в США покупает конкурирующую TD Ameritrade примерно за $26 млрд.
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Американские биржевые индексы выросли на новостях по соглашению США-КНР
Московский Комсомолецвчера в 20:46
Цены евробондов РФ в понедельник слегка подросли благодаря сохраняющемуся спросу на риск
Финмаркетвчера в 11:00
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Общество
Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.
Космос
Планеты могут формироваться вокруг черных дыр
Астрофизики из Японии доказали, что они могут формироваться и вокруг чёрных дыр.
Политика
Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России
Рекомендации WADA Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
Спорт
Глава РУСАДА Ганус заявил о государственной поддержке допинга в России
Глава Российского антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус заявил о государственной поддержке допинг-системы в России.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти
В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
Происшествия
Студент МГУ заявил, что сотрудники ФСБ били и резали ему руки два часа
Студент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Марат Нигматулин, обвиняемый в оправдании терроризма, заявил, что в библиотеке вуза его около двух часов избивали двое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Общество
Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота
Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота, сообщает Национальный банк страны.
Энергетика
Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа
В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Политика
Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему
Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
Экономика
Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек
По данным НБКИ, с ноября 2018 г. число потенциальных банкротов в России увеличилось на 4,9%.
Армия и оружие
Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»
Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Армия и оружие
Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»
Россия показала США ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Происшествия
В Морспасслужбе проходит выемка документов
Следственные действия с выемкой документов проводятся в Морской спасательной службе Росморречфлота, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
Политика
Президент Эстонии вручила Зеленскому подарок
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вручила украинскому коллеге Владимиру Зеленскому подарок.
Наука
Антибиотики оказались способными провоцировать болезнь Паркинсона
Результаты исследования, которое длилось более 15 лет, показали, что некоторые широко используемые антибиотики, которые оказывают сильное влияние на микробиоту кишечника, могут вызывать и болезнь Паркинсона.
Фигурное катание
Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором
Футбол
В РФС ответили на претензии ФК «Ростов» к судейству в матче с «Динамо»
Все пенальти в матче ФК «Ростов» против «Динамо» обоснованы, заявил руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.
Политика
Названа «настоящая причина» чеченской войны
В 1994 году в России началась Первая чеченская война (официальное название — Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике), целью которой было возвращение контроля над территорией Чечни, где в 1991 году была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия.
Экономика
Часть россиян оставят без пенсии
Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Общество
Судно с радиоактивными отходами прибыло в залив Петербурга
Сухогруз «Михаил Дудин», перевозящий на борту радиоактивные отходы из Германии, прибыл в залив Санкт-Петербурга.
Шоу-бизнес
Беременную Анастасию Костенко госпитализировали после отпуска
Недавно Анастасия Костенко наслаждалась отпуском в компании мужа и дочери Миланы.
Технологии
ESET: сотни тысяч россиян стали жертвами вредоносного криптомайнера
Сотни тысяч пользователей в России, Белоруссии, на Украине и в Казахстане стали жертвами модуля для майнинга криптовалюты Monero, говорится в сообщении антивирусной компании ESET.
Шоу-бизнес
Селена Гомес показала религиозную татуировку на бедре
В честь возвращения певица показала фанатам религиозную татуировку на бедре.
Футбол
В Испании арестованы подозреваемые по делу о договорных матчах
Девять человек арестованы в рамках совместной операции полиции Испании и Европола в рамках дела об организации договорных футбольных матчей, говорится в заявлении полиции, которое имеется в распоряжении РИА Новости.