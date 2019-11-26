Экономика

ФинмаркетФинмаркетАмериканские фондовые индексы демонстрируют мажорный настрой

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Nasdaq Composite к этому времени поднялся на 0,93%, составив 8598,81 пункта. Котировки акций Charles Schwab Corp. падают на 1,5% в начале торгов на новости о том, крупнейший онлайн-брокер в США покупает конкурирующую TD Ameritrade примерно за $26 млрд.
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