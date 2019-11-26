Экономика
ФинмаркетАмериканские фондовые индексы демонстрируют мажорный настрой
Nasdaq Composite к этому времени поднялся на 0,93%, составив 8598,81 пункта. Котировки акций Charles Schwab Corp. падают на 1,5% в начале торгов на новости о том, крупнейший онлайн-брокер в США покупает конкурирующую TD Ameritrade примерно за $26 млрд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Американские биржевые индексы выросли на новостях по соглашению США-КНР
Московский Комсомолецвчера в 20:46
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 11:54, Вашингтон
Футбол
«Локомотив» примет «Байер» в Лиге чемпионов
Локомотив сыграет дома с Байером в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. После четырех туров у обеих команд по три очка.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Политика
Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему
Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
Общество
Польша задержала бывших топ-менеджеров «дочки» «Газпрома»
По требованию прокуратуры Польши были задержаны три топ-менеджера "дочки" "Газпрома" и польской компании PGNiG из-за действий, нанесший урон на около 848 млн. злотых (около $217 млн).
Авто
Минивэн Renault Espace сильнее всего изменился внутри
Минивэн Renault Espace прошёл обновление, не слишком приметное внешне, но зато значительное внутри. Часть перемен мы предсказывали.
Политика
Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что переход Украины на европейское законодательства препятствует продолжению транзита газа, сообщает РИА Новости.
Общество
Пленум ВС обсудит проект постановления о таможенных спорах
Пленум Верховного суда вернётся к обсуждению проекта постановления о разрешении таможенных споров во время следующего заседания, которое начнётся 26 ноября в 10:00.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Политика
ГБР предоставили доступ к данным паспортов Порошенко
В Киеве Печерский районный суд дал разрешение сотрудникам Государственного бюро расследований (ГБР) получить доступ к данным служебного, а также дипломатического паспортов экс-президента Украины Петра Порошенко.
Наука
Ученые разработали «правильную» платформу для ИИ
Исследователи использовали новые алгоритмы для создания ИИ, который распределяет инсулин для диабетиков, а также ИИ, который прогнозирует средний балл учащихся (GPA).
Общество
Амстердам намерен избавиться от термина «Квартал красных фонарей»
Амстердам намерен избавиться от термина "Квартал красных фонарей", который прочно ассоциируется с предоставлением интим-услуг.
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов.
Игры
Прохождение Cyberpunk 2077 займёт меньше времени, чем «Ведьмака 3»
Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.
Экономика
«Лукойл» установил финансовый рекорд
В III квартале 2019 г. свободный денежный поток вырос на 28,6% в сравнении со II кварталом и составил 208,9 млрд руб.
Происшествия
Москвичи устроили массовую драку за парковку у дома
В центре Москвы местные жители устроили настоящее побоище с коммунальщиками.
Хоккей
ЦСКА обыграл «Трактор» в матче КХЛ
Общество
В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Киберспорт
Роман Дворянкин покинет Virtus.pro
Роман Дворянкин покинет пост генерального менеджера киберспортивного клуба Virtus.pro в январе 2020 года.
Происшествия
Один человек погиб и семь пострадали в результате ДТП в Тамбове
Один человек погиб и семь пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Тамбове.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Общество
Расчленитель Соколов уверен, что «еще нужен людям»
Расчленитель аспирантки СПбГУ, своей бывшей ученицы Анастасии Ещенко благодарит Придыбайло за моральную поддержку и жалуется на невозможность продолжать исторические изыскания, касающиеся его любимого Наполеона, сообщает «Царьград».
Гаджеты
Смартфоны Samsung скоро получат Android 10
По всей видимости Samsung не особо спешит обновлять свои устройства до последней версии Android, но обладатели флагманских смартфонов её скоро уже получат.
Спорт
Команда ОАЭ разгромила Россию на ЧМ по пляжному футболу
Происшествия
Студент МГУ заявил, что сотрудники ФСБ били и резали ему руки два часа
Студент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Марат Нигматулин, обвиняемый в оправдании терроризма, заявил, что в библиотеке вуза его около двух часов избивали двое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Анна Бегунова стала мамой во второй раз
Звезда сериала «Кухня» Анна Бегунова и известный по проекту «Физрук» актер Дмитрий Власкин поженились в прошлом году.
Здоровье
Саратовчанки обогнали мужчин по смертности от сердечных заболеваний
Женщины в Саратовской области обогнали мужчин по смертности: в 2018 году доля мужчин от общего числа умерших от сердечно-сосудистых заболеваний составила 45,3%, доля женщин – 54,7%.
Здоровье
В Курской области закупят 21 передвижной медицинский комплекс
Для оказания медицинской помощи жителям населённых пунктов нашего региона с численностью населения до 100 человек будет приобретен 21 мобильный медицинский комплекс, сообщили в региональном комитете здравоохранения.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Здоровье
Повышенный метеоризм может указывать на проблемы со здоровьем
Среди перечисленных медиками факторов оказались серьёзные и даже опасные заболевания, сообщает издание News.ru.