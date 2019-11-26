Экономика
ФинмаркетАмериканские фондовые индексы демонстрируют мажорный настрой
Nasdaq Composite к этому времени поднялся на 0,93%, составив 8598,81 пункта. Котировки акций Charles Schwab Corp. падают на 1,5% в начале торгов на новости о том, крупнейший онлайн-брокер в США покупает конкурирующую TD Ameritrade примерно за $26 млрд.
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Американские биржевые индексы выросли на новостях по соглашению США-КНР
Московский Комсомолецвчера в 20:46
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Общество
Спецназ разогнал митинг в Тбилиси водометами
Здоровье
Жители столицы выбрали первые поликлиники для капремонта
Жители столицы выбрали первые 50 зданий поликлиник для капитального ремонта.
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Происшествия
Пять человек погибли в результате землетрясения в Албании
В результате землетрясения в Албании магнитудой 6,4 во вторник, 26 ноября, погибли пять человек.
Экономика
Компании доначислили налог за «искусственный» учет движимого имущества
Оборудование специально построенной теплоэлектростанции компания учла как движимое имущество, которое освобождено от налога.
Игры
Square Enix уже работает над второй частью ремейка Final Fantasy VII
Хоть Square Enix и неохотно говорит об этом, но выходящий 3 марта ремейк Final Fantasy VII разделён на «эпизоды», число которых до сих пор неизвестно, а каждый из них предстоит покупать отдельно.
Спорт
Комитет WADA по соответствию рекомендовал отстранить Россию на 4 года
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполнительному комитету организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
Происшествия
В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
Политика
Российский посол пообещал защитить своих журналистов в Британии
Выступая перед журналистами российский посол в Соединенном Королевстве Андрей Келин пообещал защитить российских журналистов в Британии.
Армия и оружие
Турция поставила С-400 на дежурство вопреки угрозам США
Экономика
«Коммерсантъ» назвал возможных новых владельцев Антипинского НПЗ
Партнерами Сбербанка в Антипинском НПЗ помимо азербайджанской группы SOCAR могут быть еще два инвестора – бывший старший вице-президент «Лукойла» Валерий Субботин и однокурсник президента Владимира Путина, партнер группы «Киевская площадь» Ильгам Рагимов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Общество
Творчество Ротару находит отклик в России: зачем нагнетать страсти
Творчество Софии Ротару по-прежнему находит живой отклик у российских граждан как минимум старшего и среднего поколения, она желанный гость музыкальных программ и телефестивалей в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя ситуация вокруг возможных выступлений Ротару в России.
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поставил подпись под контрактом о бое с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном.
Политика
Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400
Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что Турция пересекла «красную линию», начав тестирование радиолокационных станций (РЛС) зенитно-ракетных систем С-400, приобретённых у России.
Общество
Случайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей
Военнослужащих Алексея Чебанова и Николая Зверева обязали выплатить государству компенсацию в размере 31 миллиона рублей за случайный пуск ракеты в Крыму.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала очередное новое фото матери.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Происшествия
Историка Соколова могут перевести в «Матросскую тишину»
Историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, могут перевести из изолятора "Кресты" в "Матросскую тишину", передает РИА "Новости".
Общество
Заммэра Славянска выгнали из бара за просьбу выключить песни Газманова
Facebook Заммэра Славянска Андрея Рубана выгнали из караоке-бара за просьбу выключить песни российского певца Олега Газманова.
Происшествия
В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом
В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, за медицинской помощью после аварии обратились семь человек, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Башкортостан.
Общество
В Кургане священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Священник из Кургана отказался крестить девочку с большим родимым пятном, занимающим 80% тела ребенка.
Авто
Составлен топ-10 марок по продажам дизельных автомобилей в РФ
Компания BMW лидирует в составленном топ-10 марок по продажам дизельных автомобилей в РФ с результатом 21 353 реализованных автомобиля.
Происшествия
В Сибири избивавший учеников экс-директор школы получил условный срок
Колыванский районный суд Новосибирской области приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего директора одной из местных школ Дмитрия Курицкого, который обвинялся в избиении учеников, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
Происшествия
Суд вынес приговор пенсионерке из Кемерова за продажу наркотиков
Пенсионерка из Кемерова осуждена на пять лет за продажу наркотиков, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ЛУ МВД России по Кемеровской области.
Общество
Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»
Согласно опросу, в акциях участвует 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани.
Политика
Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие
Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
Хоккей
Радулов стал первой звездой дня НХЛ
Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов признан первой звездой дня в НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Кино