Nasdaq Composite к этому времени поднялся на 0,93%, составив 8598,81 пункта. Котировки акций Charles Schwab Corp. падают на 1,5% в начале торгов на новости о том, крупнейший онлайн-брокер в США покупает конкурирующую TD Ameritrade примерно за $26 млрд.

Политика Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.

Игры Square Enix уже работает над второй частью ремейка Final Fantasy VII Хоть Square Enix и неохотно говорит об этом, но выходящий 3 марта ремейк Final Fantasy VII разделён на «эпизоды», число которых до сих пор неизвестно, а каждый из них предстоит покупать отдельно.

Экономика «Коммерсантъ» назвал возможных новых владельцев Антипинского НПЗ Партнерами Сбербанка в Антипинском НПЗ помимо азербайджанской группы SOCAR могут быть еще два инвестора – бывший старший вице-президент «Лукойла» Валерий Субботин и однокурсник президента Владимира Путина, партнер группы «Киевская площадь» Ильгам Рагимов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Общество Творчество Ротару находит отклик в России: зачем нагнетать страсти Творчество Софии Ротару по-прежнему находит живой отклик у российских граждан как минимум старшего и среднего поколения, она желанный гость музыкальных программ и телефестивалей в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя ситуация вокруг возможных выступлений Ротару в России.

Единоборства Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поставил подпись под контрактом о бое с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном.

Общество Случайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей Военнослужащих Алексея Чебанова и Николая Зверева обязали выплатить государству компенсацию в размере 31 миллиона рублей за случайный пуск ракеты в Крыму.

Происшествия В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, за медицинской помощью после аварии обратились семь человек, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Башкортостан.

Происшествия В Сибири избивавший учеников экс-директор школы получил условный срок Колыванский районный суд Новосибирской области приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего директора одной из местных школ Дмитрия Курицкого, который обвинялся в избиении учеников, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.

Происшествия Суд вынес приговор пенсионерке из Кемерова за продажу наркотиков Пенсионерка из Кемерова осуждена на пять лет за продажу наркотиков, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ЛУ МВД России по Кемеровской области.

Политика Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.