Экономика

ФинмаркетФинмаркетАмериканские фондовые индексы демонстрируют мажорный настрой

1 фото
Nasdaq Composite к этому времени поднялся на 0,93%, составив 8598,81 пункта. Котировки акций Charles Schwab Corp. падают на 1,5% в начале торгов на новости о том, крупнейший онлайн-брокер в США покупает конкурирующую TD Ameritrade примерно за $26 млрд.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Американские биржевые индексы выросли на новостях по соглашению США-КНР

Московский Комсомолецвчера в 20:46

Биржи США закрылись в плюсе на позитивных корпоративных новостях по соглашению США-КНР

ПРАЙМвчера в 16:39

Американские фондовые индексы начали неделю с рекордов

News.ru01:58

Все основные фондовые индексы США обновили рекорды на ожиданиях от торговой сделки

Интерфакс00:57

Фондовые торги в США завершились в плюсе на позитивных новостях

Росбалт01:10

Индексы Уолл-стрит бьют рекорды в ожидании торговой сделки США и Китая

REGNUMвчера в 12:01

Все три основных фондовых индекса США обновили рекорды в понедельник

Финмаркет01:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 02:49, Вашингтон
Общество

Спецназ разогнал митинг в Тбилиси водометами

Lenta.ru 01:32
Здоровье

Жители столицы выбрали первые поликлиники для капремонта

Жители столицы выбрали первые 50 зданий поликлиник для капитального ремонта.
Вечерняя Москва 23 ноября в 01:55
Политика

Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 14:50
Происшествия

Пять человек погибли в результате землетрясения в Албании

В результате землетрясения в Албании магнитудой 6,4 во вторник, 26 ноября, погибли пять человек.
Известия 02:18
Экономика

Компании доначислили налог за «искусственный» учет движимого имущества

Оборудование специально построенной теплоэлектростанции компания учла как движимое имущество, которое освобождено от налога.
РБК вчера в 23:00
Игры

Square Enix уже работает над второй частью ремейка Final Fantasy VII

Хоть Square Enix и неохотно говорит об этом, но выходящий 3 марта ремейк Final Fantasy VII разделён на «эпизоды», число которых до сих пор неизвестно, а каждый из них предстоит покупать отдельно.
Игромания.ру вчера в 11:44
Спорт

Комитет WADA по соответствию рекомендовал отстранить Россию на 4 года

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполнительному комитету организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
Газета.Ru вчера в 16:07
Происшествия

В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы

РИА Новости вчера в 20:02
Политика

Российский посол пообещал защитить своих журналистов в Британии

Выступая перед журналистами российский посол в Соединенном Королевстве Андрей Келин пообещал защитить российских журналистов в Британии.
Апрал 02:33
Армия и оружие

Турция поставила С-400 на дежурство вопреки угрозам США

REGNUM вчера в 17:25
Экономика

«Коммерсантъ» назвал возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

Партнерами Сбербанка в Антипинском НПЗ помимо азербайджанской группы SOCAR могут быть еще два инвестора – бывший старший вице-президент «Лукойла» Валерий Субботин и однокурсник президента Владимира Путина, партнер группы «Киевская площадь» Ильгам Рагимов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 21:26
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК вчера в 15:19
Общество

Творчество Ротару находит отклик в России: зачем нагнетать страсти

Творчество Софии Ротару по-прежнему находит живой отклик у российских граждан как минимум старшего и среднего поколения, она желанный гость музыкальных программ и телефестивалей в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя ситуация вокруг возможных выступлений Ротару в России.
REGNUM вчера в 04:46
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поставил подпись под контрактом о бое с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном.
Вести.Ru 01:53
Общество

Легендарный кардиохирург Бокерия продолжит оперировать

Pravda.Ru 02:07
Политика

Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400

Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что Турция пересекла «красную линию», начав тестирование радиолокационных станций (РЛС) зенитно-ракетных систем С-400, приобретённых у России.
RT на русском вчера в 18:44
Общество

Случайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей

Военнослужащих Алексея Чебанова и Николая Зверева обязали выплатить государству компенсацию в размере 31 миллиона рублей за случайный пуск ракеты в Крыму.
Lenta.ru 02:36
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала очередное новое фото матери.
Evo-rus.com вчера в 06:23
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал вчера в 09:00
Происшествия

Историка Соколова могут перевести в «Матросскую тишину»

Историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, могут перевести из изолятора "Кресты" в "Матросскую тишину", передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:38
Общество

Заммэра Славянска выгнали из бара за просьбу выключить песни Газманова

Facebook Заммэра Славянска Андрея Рубана выгнали из караоке-бара за просьбу выключить песни российского певца Олега Газманова.
РЕН ТВ вчера в 08:40
Происшествия

В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом

В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, за медицинской помощью после аварии обратились семь человек, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Башкортостан.
ТАСС 02:04
Общество

В Кургане священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Священник из Кургана отказался крестить девочку с большим родимым пятном, занимающим 80% тела ребенка.
BFM.ru вчера в 09:59
Авто

Составлен топ-10 марок по продажам дизельных автомобилей в РФ

Компания BMW лидирует в составленном топ-10 марок по продажам дизельных автомобилей в РФ с результатом 21 353 реализованных автомобиля.
Tvoe-avto.com вчера в 07:48
Происшествия

В Сибири избивавший учеников экс-директор школы получил условный срок

Колыванский районный суд Новосибирской области приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего директора одной из местных школ Дмитрия Курицкого, который обвинялся в избиении учеников, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 02:24
Происшествия

Суд вынес приговор пенсионерке из Кемерова за продажу наркотиков

Пенсионерка из Кемерова осуждена на пять лет за продажу наркотиков, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ЛУ МВД России по Кемеровской области.
RT на русском 01:39
Общество

Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»

Согласно опросу, в акциях участвует 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани.
Коммерсантъ вчера в 21:58
Политика

Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие

Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
RT на русском 00:39
Хоккей

Радулов стал первой звездой дня НХЛ

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов признан первой звездой дня в НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Sport24.ru 02:18
Кино

В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix

Gmbox.ru 24 ноября в 12:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное