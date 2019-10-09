Политика
ФинмаркетАмериканские фондовые индексы растут в начале торгов
Китайская делегация, направляющаяся в Вашингтон для возобновления переговоров в четверг, не ожидает заключения всеобъемлющего соглашения, которое положит конец торговой войне между двумя странами.
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Финансы
ВТБ прекратил открывать гражданам вклады в евро
ВТБ с 8 октября прекратил открывать вклады в европейской валюте для физических лиц.
Авто
В Японии нашли склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового iPhone
В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Общество
Признаки, сигнализирующие о развитии онкологии, назвал врач
Выступая в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач назвал необычные симптомы, которые говорят о наличии онкологии еще за долго до того, как появятся первые симптомы.
Шоу-бизнес
Парализованной и больной раком Анастасии Заворотнюк дали 48 часов
Парализованной и больной раком Анастасии Заворотнюк дали 48 часов.
Культура
Умер автор картин «Петербургские коты» Владимир Румянцев
О смерти автор серии картин «Петербургские коты» сообщили представители петербургского Музея кошки на своей страничке во «ВКонтакте».
Общество
Какие продукты защитят от рака молочной железы
Ученые нашли способ снизить риск рака груди. Медики рассказали о продуктах, которые помогут снизить вероятность рака молочной железы.
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании кабмином просьб о поддержке армии
Комитет Государственной думы по обороне считает, что правительство игнорирует его рекомендации, касающиеся поддержки потребностей армии.
Транспорт
СМИ узнали об условиях введения режима открытого неба в Петербурге
Источники издания в Минтрансе заявляют, что ведомство поддерживает введение режима открытого неба в Петербурге именно на таких условиях.
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
Политика
Зеленский прокомментировал скандальный телефонный разговор с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скандальный телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом не мог повлиять на отношения Киева и Вашингтона.
Здоровье
Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина
Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Армия и оружие
Дональд Трамп о помощи курдам: они не помогли нам в Нормандии
Объяснение своего решения не помогать курдам во время военной операции Турции дал президент США Дональд Трамп, сообщает 9 октября издание The Washington Post.
Политика
Зеленский оценил возможность встречи с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, поскольку «все против».
Здоровье
В России прооперировали девочку из США
Экономика
На Кавказе нашли российское «экономическое чудо»
Дагестанские индивидуальные предприниматели (ИП) сотворили «экономическое чудо» и оказались лидерами по объему выручки среди других регионов России.
Политика
Аксёнов подписал распоряжение о кадровом проекте «Твоё правительство»
До конца 2019 года в Крыму проведут кадровый проект "Твоё правительство".
Экономика
Назван уровень повышения пенсий в России на три года вперед
Пенсионный фонд России (ПФР) ожидает увеличения размера страховых пенсий по старости в 2020 году на тысячу рублей, до 16,4 тысячи.
Политика
Украина не достигнет стандартов НАТО к концу 2020 года
Украина, вероятно, не сможет соответствовать стандартам НАТО к концу 2020 года.
Авто
Появились изображения Mitsubishi Outlander нового поколения
Пару недель назад Mitsubishi вывел на тесты новое поколение кроссовера Outlander.
Футбол
Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона
Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
Наука
Физики заставили молекулу быть в двух точках одновременно
Политика
Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи
Армия и оружие
Путин призвал Эрдогана взвесить последствия военной операции в Сирии
Президент России Владимир Путин призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести своей военной операцией в Сирии ущерб общим усилиям по урегулированию кризиса.
Армия и оружие