Политика

ФинмаркетФинмаркетАмериканские фондовые индексы растут в начале торгов

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Китайская делегация, направляющаяся в Вашингтон для возобновления переговоров в четверг, не ожидает заключения всеобъемлющего соглашения, которое положит конец торговой войне между двумя странами.
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