Экономика

ФинмаркетФинмаркетАмериканские фондовые индексы резко падают в начале торгов

По итогам торгов в четверг индексы вошли в фазу коррекции, под которой подразумевается снижение показателя на 10-20% от максимального уровня. Все три индекса могут завершить неделю наибольшим падением со времен финансового кризиса 2008 года.
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 23:43, Ашберн
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