Экономика

ФинмаркетФинмаркетАмериканские фондовые индексы снижаются

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:47 мск снизился на 216,28 пункта (0,97%) - до 22111,2 пункта.
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Фондовые торги в США открылись снижением основных индексов

ТАССвчера в 10:23

Фондовый рынок США перешел в «красную зону»

REGNUMвчера в 12:56

Рынок США открылся ростом в пределах 1%

РБК30 марта в 10:22

Американские фондовые индексы снижаются

Финмаркетвчера в 10:21

Индексы США вернулись к падению на 1-2% на фоне возврата опасений по последствиям COVID-19

ПРАЙМвчера в 16:43

Фондовые торги в США завершились в плюсе благодаря Трампу

Росбалтвчера в 04:44

Торги на бирже Америки завершились в плюсе благодаря Трампу

Pravda.Ruвчера в 03:23
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Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК 07:50
Политика

Чечня с 5 апреля полностью закрывает границы

Грозный, 1 апреля 2020, 16:09 — REGNUM Власти Чечни приняли решение полностью закрыть административные границы для въезда и выезда.
REGNUM 09:09
Шоу-бизнес

Отар Кушанашвили признался, что за сволочизм ему хорошо платили

Что же касается образа "короля эпатажа, хулигана и скандалиста", то он, признается Кушанашвили, был ему предложен телепродюсерами и в свое время хорошо оплачивался.
Вести.Ru 07:26
Происшествия

Пассажирский самолёт Москва-Пермь подал сигнал тревоги

REGNUM 08:35
Энергетика

США назвали победителем в нефтяной войне с Россией

Индустрию сланцевой нефти в США, которая, как считается, сильнее других пострадала от ценовой войны Саудовской Аравии и России, назвали главным возможным победителем нефтяного конфликта.
Lenta.ru 05:48
Общество

Уролог рассказал о передаче коронавируса половым путем

Коронавирус может передаваться в том числе половым путем. Об этом рассказал главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь.
Известия 08:50
Общество

В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции

В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Orenday.ru 06:17
Биатлон

Ветераны и тренеры призвали главу СБР Драчева уйти в отставку

Ряд российских тренеров и ветеранов биатлона в открытом письме обратились к президенту СБР Владимиру Драчеву, призвав того добровольно покинуть занимаемую должность.
Газета.Ru 07:44
Экономика

Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Российская газета 06:35
Шоу-бизнес

Божена Рынска рассказала о суррогатной матери, которая родила ей дочь

В интервью журналистка рассказала, что имя является знаковым для их семьи, так как Евгением звали отца Малашенкова.
Телепрограмма 07:25
Общество

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
ТАСС вчера в 17:51
Единоборства

Девушка-боец UFC потренировалась голой во время карантина

Lenta.ru 06:53
Музыка

«Евровидение 2020» проведут в виде онлайн-концерта

REGNUM 03:13
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Общество

Названы последние свободные от коронавируса 10 регионов России

В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 марта, выявили минимум один случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru 08:44
Общество

Российские военные оборудуют полевой госпиталь в Бергамо

Российские специалисты совместно с итальянскими коллегами начали оборудовать отделения интенсивной терапии в госпитале в Бергамо для лечения больных коронавирусом.
Pravda.Ru 08:22
Экономика

Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры

Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.
REGNUM вчера в 03:25
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Коммерсантъ вчера в 14:18
Энергетика

Российская нефть подешевела до $13 за баррель

Цена российской нефти Urals (CIF порт Роттердам) в понедельник, 30 марта, снизилась до $13 за баррель, сообщило агентство Argus.
РБК вчера в 11:09
Экономика

Налоговая получила доступ к данным об электронных кошельках россиян

Банки начнут передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков («Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и других сервисов).
РБК вчера в 17:00
Здоровье

Более 50 пациентов одной больницы в Коми заразились коронавирусом

Более 50 случаев заражения коронавирусом выявлено в Эжвинской больнице Сыктывкара, из них только 32 - за последние сутки.
ТАСС 06:57
Происшествия

Неизвестный ранил мужчину в магазине на севере Москвы

В пресс-службе столичного главка полиции сообщили "Интерфаксу", что сегодня около 13:00 в одном из магазинов на Селигерской улице неизвестный предметом, похожим на нож, ранил сотрудника магазина, после чего скрылся.
Интерфакс 08:52
Политика

В Кремле не принимали решения о переносе Парада Победы

Российская газета 06:25
Политика

Генсек НАТО прокомментировал отправку военврачей из РФ в Италию

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал пандемию коронавируса международным кризисом, в условиях которого странам необходимо помогать друг другу.
Газета.Ru 09:15
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Известия 00:55
Культура

Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России

Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
ИА InterMedia 30 марта в 16:00
Общество

Власти обяжут россиян заполнять на карантине журнал о самочувствии

Журнал о самочувствии должны будут вести россияне, находящиеся на карантине, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Газета.Ru 07:37
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Политика

Трамп признался в намеренном сокрытии правды о коронавирусе

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что скрывал правду о последствиях коронавируса, заболевание которым может привести к тысячам смертей среди граждан США.
Газета.Ru 08:53
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