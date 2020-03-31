Экономика
ФинмаркетАмериканские фондовые индексы снижаются
Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:47 мск снизился на 216,28 пункта (0,97%) - до 22111,2 пункта.
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Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Политика
Чечня с 5 апреля полностью закрывает границы
Грозный, 1 апреля 2020, 16:09 — REGNUM Власти Чечни приняли решение полностью закрыть административные границы для въезда и выезда.
Шоу-бизнес
Отар Кушанашвили признался, что за сволочизм ему хорошо платили
Что же касается образа "короля эпатажа, хулигана и скандалиста", то он, признается Кушанашвили, был ему предложен телепродюсерами и в свое время хорошо оплачивался.
Энергетика
США назвали победителем в нефтяной войне с Россией
Индустрию сланцевой нефти в США, которая, как считается, сильнее других пострадала от ценовой войны Саудовской Аравии и России, назвали главным возможным победителем нефтяного конфликта.
Общество
Уролог рассказал о передаче коронавируса половым путем
Коронавирус может передаваться в том числе половым путем. Об этом рассказал главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь.
Общество
В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции
В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Биатлон
Ветераны и тренеры призвали главу СБР Драчева уйти в отставку
Ряд российских тренеров и ветеранов биатлона в открытом письме обратились к президенту СБР Владимиру Драчеву, призвав того добровольно покинуть занимаемую должность.
Экономика
Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Шоу-бизнес
Божена Рынска рассказала о суррогатной матери, которая родила ей дочь
В интервью журналистка рассказала, что имя является знаковым для их семьи, так как Евгением звали отца Малашенкова.
Общество
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Общество
Названы последние свободные от коронавируса 10 регионов России
В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 марта, выявили минимум один случай заражения коронавирусом.
Общество
Российские военные оборудуют полевой госпиталь в Бергамо
Российские специалисты совместно с итальянскими коллегами начали оборудовать отделения интенсивной терапии в госпитале в Бергамо для лечения больных коронавирусом.
Экономика
Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры
Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Энергетика
Российская нефть подешевела до $13 за баррель
Цена российской нефти Urals (CIF порт Роттердам) в понедельник, 30 марта, снизилась до $13 за баррель, сообщило агентство Argus.
Экономика
Налоговая получила доступ к данным об электронных кошельках россиян
Банки начнут передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков («Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и других сервисов).
Здоровье
Более 50 пациентов одной больницы в Коми заразились коронавирусом
Более 50 случаев заражения коронавирусом выявлено в Эжвинской больнице Сыктывкара, из них только 32 - за последние сутки.
Происшествия
Неизвестный ранил мужчину в магазине на севере Москвы
В пресс-службе столичного главка полиции сообщили "Интерфаксу", что сегодня около 13:00 в одном из магазинов на Селигерской улице неизвестный предметом, похожим на нож, ранил сотрудника магазина, после чего скрылся.
Политика
В Кремле не принимали решения о переносе Парада Победы
Политика
Генсек НАТО прокомментировал отправку военврачей из РФ в Италию
Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал пандемию коронавируса международным кризисом, в условиях которого странам необходимо помогать друг другу.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Армия и оружие
Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Культура
Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России
Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
Общество
Власти обяжут россиян заполнять на карантине журнал о самочувствии
Журнал о самочувствии должны будут вести россияне, находящиеся на карантине, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Политика
Трамп признался в намеренном сокрытии правды о коронавирусе
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что скрывал правду о последствиях коронавируса, заболевание которым может привести к тысячам смертей среди граждан США.