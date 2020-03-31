Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:47 мск снизился на 216,28 пункта (0,97%) - до 22111,2 пункта.

Политика Чечня с 5 апреля полностью закрывает границы Грозный, 1 апреля 2020, 16:09 — REGNUM Власти Чечни приняли решение полностью закрыть административные границы для въезда и выезда.

Энергетика США назвали победителем в нефтяной войне с Россией Индустрию сланцевой нефти в США, которая, как считается, сильнее других пострадала от ценовой войны Саудовской Аравии и России, назвали главным возможным победителем нефтяного конфликта.

Общество Уролог рассказал о передаче коронавируса половым путем Коронавирус может передаваться в том числе половым путем. Об этом рассказал главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь.

Общество Российские военные оборудуют полевой госпиталь в Бергамо Российские специалисты совместно с итальянскими коллегами начали оборудовать отделения интенсивной терапии в госпитале в Бергамо для лечения больных коронавирусом.

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Происшествия Неизвестный ранил мужчину в магазине на севере Москвы В пресс-службе столичного главка полиции сообщили "Интерфаксу", что сегодня около 13:00 в одном из магазинов на Селигерской улице неизвестный предметом, похожим на нож, ранил сотрудника магазина, после чего скрылся.

Здоровье Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.

Армия и оружие Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.

Культура Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.