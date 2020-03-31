Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:47 мск снизился на 216,28 пункта (0,97%) - до 22111,2 пункта.

Здоровье В России на коронавирус проверят всех старше 65 с симптомами ОРВИ Главный санитарный врач РФ Анна Попова получила губернаторам обеспечить всем лицам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с симптомами инфекции, обязательное тестирование на коронавирус.

Общество Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.

Здоровье В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.

Общество Госдума приняла закон, разрешающий правительству вводить режим ЧС Закон разрешает правительству вводить режим ЧС во всей стране или в отдельных регионах. Также был расширен список причин для введения ЧС.

Экономика Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".

Гаджеты Смартфон Apple iPhone 9 могут представить 15 апреля В Сети уже давно курсируют слухи о предстоящем выходе бюджетного смартфона Apple iPhone 9, готовящемся на смену модели iPhone SE, и, похоже, анонс новинки уже не за горами.

Общество Мишустин: в РФ в сутки делают 36 тысяч анализов на коронавирус По данным Роспотребнадзора, тесты делаются по всей стране, работают 95 лабораторий Роспотребнадзора, где на сегодняшний день в сутки проверяют более 30 тысяч проб, — сказал Мишустин, уточнив, что делается 36 тысяч анализов.

Происшествия Совладельцу «Зимней вишни» предъявили обвинение в даче взятки Следственный комитет РФ предъявил обвинение в даче взятки генеральному директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и совладельцу кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, экстрадированному на прошлой неделе в Россию.

Энергетика Европейский бензин приедет в Россию По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.

Общество В России выявили 440 новых случаев заражения коронавирусом За сутки выявлено 440 случаев коронавируса в 35 регионах России, всего заболевших в стране 2777, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Экономика Госдума одобрила снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса Дмитрий Коротаев / ИЗВЕСТИЯ Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий снижение до 15 процентов страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх МРОТ сотрудникам малого и среднего бизнеса в целях реализации поручения российского лидера.

Общество В Карелии ограничили продажу алкоголя В Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано во «ВКонтакте».

Общество В Северной Осетии введен режим самоизоляции Дополнительные ограничительные меры в целях предотвращения распространения коронавируса ввел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров в регионе, сообщил он на своей странице в Instagram 1 апреля.

Общество В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом Общее число умерших в Москве с подтвержденным коронавирусом увеличилось до 16, всего в стране отмечено около 2,5 тысяч случаев заражения.