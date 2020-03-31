Экономика

ФинмаркетФинмаркетАмериканские фондовые индексы снижаются

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:47 мск снизился на 216,28 пункта (0,97%) - до 22111,2 пункта.
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Фондовые торги в США закрылись умеренным спадом основных индексов

ТАССвчера в 16:47

Dow Jones просел более чем на 400 пунктов

Finam.Ru02:25

Фондовый рынок США перешел в «красную зону»

REGNUMвчера в 12:56

Рынок США открылся ростом в пределах 1%

РБК30 марта в 10:22

Американские фондовые индексы снижаются

Финмаркетвчера в 10:21

Индексы США вернулись к падению на 1-2% на фоне возврата опасений по последствиям COVID-19

ПРАЙМвчера в 16:43

Основные биржевые индексы в США показывают снижение с открытия торгов

ИА Красная Веснавчера в 12:28
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Здоровье

В России на коронавирус проверят всех старше 65 с симптомами ОРВИ

Главный санитарный врач РФ Анна Попова получила губернаторам обеспечить всем лицам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с симптомами инфекции, обязательное тестирование на коронавирус.
АиФ Тюмень 03:07
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ вчера в 05:18
Общество

В Крыму вводят карантин по коронавирусу

Симферополь, 1 апреля 2020, 10:25 — REGNUM Карантин по коронавирусу вводят в Крыму со 2 апреля.
REGNUM 03:25
Здоровье

В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом

С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.
Интерфакс 01:12
Общество

Госдума приняла закон, разрешающий правительству вводить режим ЧС

Закон разрешает правительству вводить режим ЧС во всей стране или в отдельных регионах. Также был расширен список причин для введения ЧС.
Муксун.fm вчера в 05:28
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:24
Общество

За сутки в России выявили 440 новых зараженных коронавирусом

Новые случаи зарегистрированы в 35 регионах РФ. 267 заразившихся выявили в Москве, 32 — в Коми и 27 — в Петербурге.
ФАН 04:12
Гаджеты

Смартфон Apple iPhone 9 могут представить 15 апреля

В Сети уже давно курсируют слухи о предстоящем выходе бюджетного смартфона Apple iPhone 9, готовящемся на смену модели iPhone SE, и, похоже, анонс новинки уже не за горами.
3DNews 03:12
Общество

Мишустин: в РФ в сутки делают 36 тысяч анализов на коронавирус

По данным Роспотребнадзора, тесты делаются по всей стране, работают 95 лабораторий Роспотребнадзора, где на сегодняшний день в сутки проверяют более 30 тысяч проб, — сказал Мишустин, уточнив, что делается 36 тысяч анализов.
News.ru 04:20
Происшествия

Совладельцу «Зимней вишни» предъявили обвинение в даче взятки

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в даче взятки генеральному директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и совладельцу кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, экстрадированному на прошлой неделе в Россию.
ТАСС 02:40
Общество

17 детей за последние сутки заразились коронавирусом в Москве

В Москве среди людей, заразившихся коронавирусом, выявлено 17 детей.
Live24 30 марта в 06:15
Общество

В Башкирии вводят запрет на продажу алкоголя в вечерние часы

Уфа, 1 апреля 2020, 10:21 — REGNUM В Башкирии вводят запрет на продажу алкоголя в вечерние часы.
REGNUM 03:21
Технологии

В России запустили ресурс по дистанционному образованию для учителей

На портале «Учись дома онлайн» открыт бесплатный онлайн-курс «Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций».
Лицей 29 марта в 05:02
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ 30 марта в 14:13
Общество

В России выявили 440 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки выявлено 440 случаев коронавируса в 35 регионах России, всего заболевших в стране 2777, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:52
Авто

Subaru приостановит производство в Японии из-за коронавируса

Автоновости дня 02:16
Политика

Песков заявил, что Путин регулярно тестируется на коронавирус

Президент России Владимир Путин регулярно проходит тест на коронавирус.
ТАСС вчера в 09:13
Армия и оружие

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
РИА Новости 04:34
Музыка

Little Big выступит на «Евровидении» в этом году, но в новом формате

В шоу внеконкурсного формата будут участвовать представители 41 страны, которые были заявлены на конкурс в этом году.
Мойка78 02:10
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской Бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:23
Экономика

Госдума одобрила снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса

Дмитрий Коротаев / ИЗВЕСТИЯ Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий снижение до 15 процентов страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх МРОТ сотрудникам малого и среднего бизнеса в целях реализации поручения российского лидера.
РЕН ТВ вчера в 04:14
Энергетика

Стоимость российской нефти упала до $13 за баррель

Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до 13 долларов за баррель, свидетельствуют данные агентства Argus Media.
РИА Новости вчера в 12:29
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс 30 марта в 12:59
Общество

В Карелии ограничили продажу алкоголя

В Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано во «ВКонтакте».
RT на русском вчера в 20:15
Шоу-бизнес

Директор фонда Льва Лещенко рассказал о его состоянии

Аргументы и Факты 04:52
Общество

В Северной Осетии введен режим самоизоляции

Дополнительные ограничительные меры в целях предотвращения распространения коронавируса ввел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров в регионе, сообщил он на своей странице в Instagram 1 апреля.
ИА Красная Весна 01:24
Общество

Штрафовать за нарушение самоизоляции в Татарстане начнут со 2 апреля

В Татарстане собираются начать штрафовать за передвижение без специального разрешения со 2 апреля, говорится в сообщении Оперативного штаба РТ.
Вечерняя Казань 03:07
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Общее число умерших в Москве с подтвержденным коронавирусом увеличилось до 16, всего в стране отмечено около 2,5 тысяч случаев заражения.
Эхо Москвы вчера в 18:06
Общество

В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
RT на русском 02:29
Общество

В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса

В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 15:54
Как работают Яндекс.Новости?
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