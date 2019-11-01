Экономика

ФинмаркетФинмаркетАмериканские фондовые индексы снижаются в начале торгов

2 фото
Трамп сказал журналистам в пятницу, что США еще не согласились на отмену пошлин на продукцию из Китая. Накануне представитель американского Минторга подтвердил агентству Bloomberg, что соглашение о постепенной отмене пошлин войдет в первый этап урегулирования торгового спора США и КНР.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Индексы США потеряли импульс роста. Куда подевался оптимизм инвесторов?

РБК09:24

Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов

Финмаркет10:25

Фондовый рынок США торгуется в красной зоне

ГЛАС.RU13:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:51, Ашберн
Происшествия

К поискам пропавших в Приморье рыбаков подключился буксир ТОФ

REGNUM 20:57
Общество

«Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год

Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.
РБК 11:14
Единоборства

Волков оказался легче Харди на взвешивании перед боем в Москве

В пятницу, 8 ноября, российский боец смешанных единоборств Александр Волков и американец Грег Харди прошли процедуру взвешивания перед очным поединком на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.
Профиль 14:51
Фигурное катание

Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая

Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru 14:00
Наука

Комнатные растения не очищают воздух в помещении

UfaTime.ru 10:54
Политика

Комитет ООН отклонил предложение России перенести его работу из США

Первый комитет Генассамблеи ООН по разоружению отклонил предложение России рассмотреть возможность переноса его работы из США в случае, если не будут решены визовые проблемы российских делегатов.
Парламентская газета 11:35
Общество

В Саратовскую область приехал Роман Абрамович

Сегодня, 8 ноября, в Саратов вместе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным приехал с визитом миллиардер Роман Абрамович, сообщают в Instagram-аккаунте volodin.saratov сторонники парламентария.
FreeNews-Volga 08:06
Транспорт

На поезда в Крым продали 3,4 тыс. билетов

На поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, которые проследуют по мосту через Керченский пролив в Крым, продали 3,4 тыс. билетов.
Известия 15:09
Финансы

Reuters: Минфин РФ намерен с 2020 года снизить долю доллара в ФНБ

Минфин России планирует с 2020 года изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизить долю доллара с 45% до уровня близкого с структуре резервов Центрального банка - 23,6%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
ТАСС вчера в 10:44
Общество

Игоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Политика

В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу

Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:00
Происшествия

В Санкт-Петербурге хирурги извлекли из мужчины крупный фаллоимитатор

Жизнь пациента оказалась под угрозой из-за застрявшего в его прямой кишке фаллоимитатора крупных габаритов.
OAnews 01:47
Происшествия

Аэропорт в Японии дважды прекращал работу из-за беспилотников

Работа аэропорта Кансай около японского города Осака дважды была остановлена из-за беспилотников в ночь на пятницу, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости 00:49
Политика

Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве

Американский лидер подтвердил получение приглашения на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне от российской стороны, однако допустил, что не сможет посетить парад в Москве из-за предвыборной кампании в США.
Lenta.ru 10:24
Экономика

Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»

Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.
Интерфакс вчера в 11:29
Общество

Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год.
RT на русском 13:21
Шоу-бизнес

Судебные приставы отказались делать поблажку Заворотнюк

Актрисе Анастасии Заворотнюк не собираются делать поблажку в уплате долгов, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
Lenta.ru 08:55
Здоровье

Первые симптомы рака печени назвали врачи

По мнению экспертов Центра исследования рака в Великобритании, слишком быстрое наступление насыщения во время еды может стать сигналом, что нужно провериться на рак печени.
Крестьянская жизнь 06 ноября в 05:40
Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Политика

Помпео назвал стабильность на Украине проектом США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:22
Общество

Минюст не успевает выполнить поручение Медведева по отмене актов СССР

Министерство юстиции России не успевает выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева по пересмотру всех правовых актов СССР для их последующей отмены, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Минюста в правительство.
Аргументы и Факты 03:11
Политика

Facebook удалит все упоминания информатора, пожаловавшегося на Трампа

Из социальной сети Facebook будут удалены все упоминания предполагаемого имени информатора, с подачи которого была запущена процедура так называемого импичмента президенту США Дональду Трампу.
REGNUM 19:12
Здоровье

Названы заболевания, при которых противопоказана хурма

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, хурму нельзя есть больным с камнеобразованием в почках и с проблемами с поджелудочной железой.
HotMurom.ru вчера в 07:24
Экономика

Медведев утвердил новые правила расчета тарифа для мусорных операторов

Ранее о новых правилах расчета тарифов для мусорных операторов сообщила газета «Ведомости».
Коммерсантъ 11:10
Авто

Показали заднеприводный суперкар Audi R8 V10 RWD

Новые конструктивные особенности прекрасно подчеркивают динамику Audi R8 V10 RWD, который доступен как в кузове «купе», так и «Spyder».
SpeedMe 06 ноября в 05:10
Политика

В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском

Разведение сил и средств в Петровском начнется 9 ноября в 12:00. Об этом сообщил специальный представитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.
РБК 07:12
Политика

Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан

Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru 13:15
Шоу-бизнес

Михальчик вспомнила о романе с Шульгиным

Певица осудила экс-супругу продюсера Героиней нового выпуска программы "Судьба человека" стала обладательница третьего места в телеконкурсе "Фабрика звезд − 3", 34-летняя Юлия Михальчик.
WomanHit.ru 10:31
Музыка

Определены песни, которые не надоедает слушать до конца

Слово и Дело вчера в 19:12
Кино

Шесть российских фильмов стали претендентами на «Золотой глобус»

Шесть российских фильмов попали в предварительный список претендентов на премию в области кинематографии «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Мойка78 21:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дональд Трамп
45-й президент США
Президент Соединённых Штатов Америки, бизнесмен и политический деятель, член Республиканской партии, медиамагнат, писатель, президент строительного конгломерата Trump Organization, основатель компании Trump Entertainment Resorts, специализирующейся на игорном и гостиничном бизнесе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное