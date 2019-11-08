Экономика

ФинмаркетФинмаркетАмериканские фондовые индексы снижаются в начале торгов

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Трамп сказал журналистам в пятницу, что США еще не согласились на отмену пошлин на продукцию из Китая. Накануне представитель американского Минторга подтвердил агентству Bloomberg, что соглашение о постепенной отмене пошлин войдет в первый этап урегулирования торгового спора США и КНР.
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Президент Соединённых Штатов Америки, бизнесмен и политический деятель, член Республиканской партии, медиамагнат, писатель, президент строительного конгломерата Trump Organization, основатель компании Trump Entertainment Resorts, специализирующейся на игорном и гостиничном бизнесе.
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