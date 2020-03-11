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Общество США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти» Соединенные Штаты вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA, которая, как они утверждают, осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.

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