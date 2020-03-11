Экономика
Аргументы и ФактыФондовые индексы США упали после признания пандемии коронавируса
Основные фондовые индексы США в среду опустились практически на 5% на фоне признания ВОЗ пандемии нового типа коронавируса. Так, индекс Dow Jones Industrial Average упал на 5,04%, до 23756,78 пункта.
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Политика
Пресс-секретарь МИД КНР: коронавирус мог попасть в Китай из США
Пекин, 12 марта 2020, 20:16 — REGNUM Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 12 марта в «Твиттере», что коронавирус COVID-19 мог попасть в Китай из США.
Финансы
Американская биржа закрылась с рекордным падением за последние 30 лет
Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов.
Космос
Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»
Музыка
Новый клип дуэта «Аигел» набирает популярность в сети
Более 16 тысяч просмотров за четыре часа набрал новый клип на песню You’re Born дуэта поэтессы Айгель Гайсиной из Набережных Челнов и музыканта Ильи Барамия .
Музыка
Little Big представила песню для Евровидения
Группа Little Big исполнила на шоу "Вечерний Ургант" песню "Uno", с которой представит Россию на Евровидении.
Кино
Вышел новый обзор BadComedian. В этот раз блогер критикует последнего «Терминатора»
Шоу-бизнес
Мария Голубкина не пришла на юбилей матери
Российская актриса театра и кино, ведущая Мария Голубкина не пришла на юбилей матери.
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Общество
США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»
Соединенные Штаты вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA, которая, как они утверждают, осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.
Происшествия
В депздраве Москвы опровергли данные о смерти пациента из-за COVID-19
Пациент, скончавшийся в Коммунарке, не был заражён коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает департамент здравоохранения Москвы.
Политика
Путин обсудил с премьером Болгарии вопросы энергетики
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Болгарии Бойко Борисовым. Стороны обсудили вопросы энергетики.
Экономика
Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Общество
Мишустин заявил о необходимости создать в России «цифровой спецназ»
Как указал Мишустин, цифровая трансформация государственной власти сегодня имеет особое значение.
Армия и оружие
ВМС США опубликовали видео всплывающей из-подо льда подлодки в Арктике
Военно-морские силы США опубликовали видео всплытия атомной подводной лодки Toledo, которая пробила толщу льда в Арктике.
Происшествия
Крупный чиновник областного правительства задержан в Брянске
Сегодня, 12 марта, в Брянске был задержан заместитель директора управления капитального строительства Роман Сенокос.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Здоровье
В Минздраве объявили о пандемии ожирения в РФ
Диетологи выявили отличия в рационах Путина, Трампа и Меркель По словам Тутельяна, в РФ более половины населения старше 30 лет имеют избыточный вес, а еще 26% страдают ожирением, пишет Ura.ru.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
Общество
Торговые переговоры ЕС и Британии отменены из-за коронавируса
Великобритания и Европейский союз договорились отменить личные торговые переговоры, запланированные на следующей неделе в Лондоне из-за вспышки коронавируса, заявило правительство Великобритании 12 марта, передает Reuters.
Гаджеты
Redmi представила бюджетный смартфон Note 9 Pro Max
Разрешение селфи-камеры смартфона, расположенной в углу дисплея, составила 16 Мп. Емкость аккумулятора — 5 020 мАч.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
Финансы
ЦБ в рамках упреждающих мер продал валюту на 3,6 млрд рублей
Из-за колебаний на мировом рынке, вызванных провалом сделки стран – экспортеров нефти ОПЕК+, ЦБ 9 марта отказался от закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на 30 дней.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» на выезде сокрушил ЛАСК
Футболисты австрийского ЛАСКа в первом матче 1/8 финала Лиги Европы дома проиграли английскому «Манчестер Юнайтед».
Общество
В ГД предложили сделать парковки в Москве бесплатными из-за COVID-19
Вице-спикер ГД Петр Толстой направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с предложением временно сделать парковки в Москве бесплатными или значительно снизить их стоимость из-за коронавируса, чтобы люди меньше ездили в общественном транспорте.
Политика
Путин назвал Ходорковского «жуликом»
"Бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский — жулик", - заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Происшествия
Женщину заперли на карантин с телом умершего от коронавируса мужа
Жительница итальянской коммуны Боргетто-Санто-Спирито в северной провинции Савона несколько дней провела взаперти с телом умершего от коронавируса мужа.
Общество
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.