Основные американские фондовые индексы, которые сильно упали в понедельник, но несколько восстановились во вторник, снова значительно снизились.

Американские фондовые индексы снова упали на 3–5%

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