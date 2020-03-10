Экономика
КоммерсантъАмериканские фондовые индексы снова упали на 3–5%
Основные американские фондовые индексы, которые сильно упали в понедельник, но несколько восстановились во вторник, снова значительно снизились.
Читать в источнике
Оценить
Нравится
Ха-ха
Ого
Скучно
Грусть
Возмутительно
Не нравится
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 21:23, Ашберн
Энергетика
Еще три страны объявили нефтяную войну России
Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты продолжают нефтяную войну, объявив о снижении цен на свою нефть, пишет Bloomberg.
Происшествия
На Сахалине во время метели автобус с пассажирами застрял в сугробе
Сорок пять пассажиров автобуса, следовавшего из Поронайска в Южно-Сахалинск ночью 11 марта, не смогли добраться до пункта назначения.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Авто
Пользователи соцсетей объявили бойкот компании UzAuto Motors
Узбекистанцы запустили в социальных сетях флэшмоб против повышения цен на автомобили компании UzAuto Motors.
Здоровье
Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса
Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Армия и оружие
Атомная субмарина США всплыла неподалёку от российской базы в Арктике
Вашингтон, 11 марта 2020, 09:07 — REGNUM Подводная лодка ВМС США USS Toledo (SSN-769) совершила всплытие в Арктике в непосредственной близости от зоны интересов Северного флота РФ.
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО
Политика
В Минске договорились о разведении сил в Донбассе и об обмене пленными
Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе, а также об одновременном открытии в населенных пунктах Золотое и Счастье новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.
Политика
Итальянские юристы просят помощи у Путина в борьбе с коронавирусом
Юристы из Италии призвали Владимира Путина помочь их стране в борьбе с коронавирусом.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Общество
Главе Якутска угрожают расправой из-за скандала с животными
Мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что после скандала с массовым усыплением животных в муниципальном пункте передержки ей стали угрожать расправой в соцсетях.
Экономика
Авиакомпании напомнили Мишустину о компенсации расходов на топливо
В письме отмечается, что органы исполнительной власти предварительно рассчитали сумму компенсаций, а правительство подготовило соответствующий проект постановления, однако решение о выплате еще не принято.
Общество
В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Футбол
«ПСЖ» выиграл у «Боруссии» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
«ПСЖ» на своем поле обыграл дортмундскую «Боруссию» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Французский клуб победил со счетом 2:0.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Экономика
Собеседник: Зять российского премьер-министра связан с банком, который обслуживал предыдущее ведомство Мишустина
Зять российского премьер-министра связан с банком, который обслуживал предыдущее ведомство Михаила Мишустина, пишет еженедельник «Собеседник».
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-2 Spirit
Соединённые Штаты перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщает пресс-служба Европейского командования ВС США.
Энергетика
Названы последствия объявления коронавируса пандемией для рынка нефти
В результате объявления коронавируса пандемией может произойти дальнейшее снижение цен на нефть, которые уже достигли критических значений для отрасли, заявил бывший министр энергетики Аргентины, основатель консалтинговой компании в энергетике Apud&Asociados Эмилио Хосе Апуд.
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Футбол
Клопп: «„Атлетико“ мог бы играть в настоящий футбол»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал домашнее поражение от "Атлетико" (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.
Хоккей
Боб Хартли о результативной игре Умарка, причинах поражения «Салавату» и игре Бобкова
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:4) в первом раунде Кубка Гагарина.
Музыка
Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Энергетика
В Минэнерго России назвали справедливую цену на нефть
Замминистр энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что Россию устраивает цена нефти в $45–55 за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Политика
В Москве продолжаются одиночные пикеты против обнуления сроков Путина
В Москве у памятника князю Владимиру возобновились одиночные пикеты против поправок в Конституцию.