Экономика
ТАССФондовые торги в США открылись ростом после падения котировок 9 марта
Фондовые торги в США во вторник открылись ростом после значительного снижения котировок в понедельник. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.
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Политика
Козак рассказал о новом механизме урегулирования в Донбассе
Контактная группа может уже 25 марта принять механизм диалога сторон конфликта в Донбассе с участием стран "нормандского формата", заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Общество
Симоньян ответила на обвинения Навального
Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян ответила на расследование Фонда борьбы с коррупцией, что платит со своих доходов налоги.
Футбол
У игрока «Ювентуса» обнаружен коронавирус
Защитник туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус, сообщает ТАСС.
Общество
В Италии из-за коронавируса закрыли магазины, бары и рестораны
В Италии на фоне распространения коронавирусной инфекции временно закроются все магазины розничной торговли, за исключением тех, что продают продукты питания, и аптек.
Политика
Госдума приняла поправки к Конституции
Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции.
Здоровье
Онищенко констатировал победу над коронавирусом в Китае
"Паниковать не стоит", - подчеркнул академик Онищенко, отметив, что "на примере Китая мы видим, что они успешно справляются с этой тяжелой ситуацией".
Происшествия
Всех горняков вывели из шахт в Коми после задымления
Всех 242 горняков вывели на поверхность из шахт «Воркутинская» и «Заполярная» в Коми после задымления.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен
Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти 18-21 марта в Монреале, может быть отменен из-за коронавируса, официальное заявление о проведении турнира будет сделано в среду.
Единоборства
Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко
Кадыров пошутил сказав, что Магомеду необходимо «намазать маслом лысину» – это якобы поможет Исмаилову в бою против Емельяненко-младшего.
Авто
General Motors хочет обойти Tesla на рынке электромобилей
Компания General Motors планирует побороться с Tesla за право называться ведущим игроком на рынке электромобилей.
Футбол
Киевское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка Украины
В матче 1/4 финала Кубка Украины киевское "Динамо" обыграло "Александрию" и вышло в полуфинал турнира.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и ФРГ
«С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с территории Российской Федерации на территорию Итальянской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, Французской Республики и в обратном направлении», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Происшествия
Женщину заперли на карантин с телом умершего от коронавируса мужа
Жительница итальянской коммуны Боргетто-Санто-Спирито в северной провинции Савона несколько дней провела взаперти с телом умершего от коронавируса мужа.
Происшествия
Неизвестные «заминировали» самолет, вылетевший из Иркутска в Москву
Самолет штатно следует в пункт назначения - аэропорт "Шереметьево", - сказал собеседник агентства.
Армия и оружие
Коалиция США подтвердила гибель трех военных при обстреле базы в Ираке
Футбол
Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
Политика
Чехия приготовилась к улучшению отношений с Россией
Чехия выразила готовность провести переговоры с целью разблокировать отношения с Россией.
Экономика
Путин переиграл Трампа, а Герману Грефу придется помучиться с Набиуллиной
Владимир Путин одним махом в один момент изменил сценарий развития всей мировой экономики как минимум на ближайшие несколько лет, приняв решение выйти из сделки ОПЕК+.
Футбол
Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Оренбург» в матче РПЛ
Общество
В России массово скупают смартфоны от Apple
Напомним, в начале текущего месяца Apple ограничила поставки своих смартфонов по всему миру в связи со вспышкой коронавируса.
Энергетика
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Финансы
Определен предел роста курсов доллара и евро
Интервенции ЦБ во вторник привели к тому, что доллар открыл торги и удержался в районе 72 рублей и ниже, а евро в районе 82 рублей, что примерно на 3 рубля меньше, чем наиболее панические уровни начала недели на международных электронных торгах в системах forex.
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг информацию о гибели двух котов на их рейсе
Ранее издание Baza опубликовало информацию о гибели двух котов на рейсе «Аэрофлота» из-за полученных при транспортировке травм, а также обморожения у третьего.
Общество
Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Политика
Татьяна Яковлева перестала быть первым замминистра здравоохранения
С 2012 года работала заместителем министра здравоохранения, с июля 2018-го – первым замом министра.
Происшествия
Бывший оперативник по делу журналиста Голунова оставлен в СИЗО
Армия и оружие
В США спрогнозировали результат боёв между Россией и Турцией в Сирии
Работающий в Центре военно-морского анализа США эксперт Майкл Кофман проанализировал возможное столкновение Турции и России в Сирии.
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