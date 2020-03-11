Фондовые торги в США во вторник открылись ростом после значительного снижения котировок в понедельник. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Фондовые торги в США открылись ростом после падения котировок 9 марта

Политика Козак рассказал о новом механизме урегулирования в Донбассе Контактная группа может уже 25 марта принять механизм диалога сторон конфликта в Донбассе с участием стран "нормандского формата", заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

Общество Симоньян ответила на обвинения Навального Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян ответила на расследование Фонда борьбы с коррупцией, что платит со своих доходов налоги.

Здоровье Онищенко констатировал победу над коронавирусом в Китае "Паниковать не стоит", - подчеркнул академик Онищенко, отметив, что "на примере Китая мы видим, что они успешно справляются с этой тяжелой ситуацией".

Фигурное катание Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти 18-21 марта в Монреале, может быть отменен из-за коронавируса, официальное заявление о проведении турнира будет сделано в среду.

Общество Россия ограничивает авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и ФРГ «С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с территории Российской Федерации на территорию Итальянской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, Французской Республики и в обратном направлении», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Финансы Определен предел роста курсов доллара и евро Интервенции ЦБ во вторник привели к тому, что доллар открыл торги и удержался в районе 72 рублей и ниже, а евро в районе 82 рублей, что примерно на 3 рубля меньше, чем наиболее панические уровни начала недели на международных электронных торгах в системах forex.