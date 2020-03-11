Экономика

ТАССТАССФондовые торги в США открылись ростом после падения котировок 9 марта

Фондовые торги в США во вторник открылись ростом после значительного снижения котировок в понедельник. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.
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Фондовые торги в США второй раз за неделю закрылись падением индексов

ТАСС16:38

Американские индексы обвалились после сообщения о пандемии коронавируса

РБК16:42

Фондовые биржи США открылись ростом на 2,5-3,5% после падения

РИА Новостивчера в 09:36

Биржи США закрылись падением на 4,5 - 5,6% на заявлении о пандемии коронавируса

ПРАЙМ16:28

Американские фондовые индексы снова упали на 3–5%

Коммерсантъ13:57

Фондовые биржи США упали на 4,5-5% после сообщения о пандемии коронавируса

Газета.Ru13:26

Фондовые индексы США упали после признания пандемии коронавируса

Аргументы и Факты14:57
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 19:52, Ашберн
Политика

Козак рассказал о новом механизме урегулирования в Донбассе

Контактная группа может уже 25 марта принять механизм диалога сторон конфликта в Донбассе с участием стран "нормандского формата", заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.
РИА Новости 19:39
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе

Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Газета.Ru 16:31
Общество

Симоньян ответила на обвинения Навального

Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян ответила на расследование Фонда борьбы с коррупцией, что платит со своих доходов налоги.
Городовой 01:24
Футбол

У игрока «Ювентуса» обнаружен коронавирус

Защитник туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 19:05
Общество

В Италии из-за коронавируса закрыли магазины, бары и рестораны

В Италии на фоне распространения коронавирусной инфекции временно закроются все магазины розничной торговли, за исключением тех, что продают продукты питания, и аптек.
РБК 18:38
Политика

Госдума приняла поправки к Конституции

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции.
Коммерсантъ 03:49
Здоровье

Онищенко констатировал победу над коронавирусом в Китае

"Паниковать не стоит", - подчеркнул академик Онищенко, отметив, что "на примере Китая мы видим, что они успешно справляются с этой тяжелой ситуацией".
Интерфакс вчера в 05:46
Происшествия

Всех горняков вывели из шахт в Коми после задымления

Всех 242 горняков вывели на поверхность из шахт «Воркутинская» и «Заполярная» в Коми после задымления.
Известия 17:15
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК 14:59
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен

Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти 18-21 марта в Монреале, может быть отменен из-за коронавируса, официальное заявление о проведении турнира будет сделано в среду.
РИА Новости 11:03
Единоборства

Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко

Кадыров пошутил сказав, что Магомеду необходимо «намазать маслом лысину» – это якобы поможет Исмаилову в бою против Емельяненко-младшего.
Лезги газет вчера в 08:52
Авто

General Motors хочет обойти Tesla на рынке электромобилей

Компания General Motors планирует побороться с Tesla за право называться ведущим игроком на рынке электромобилей.
CarsWeek.ru 09 марта в 06:53
Футбол

Киевское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка Украины

В матче 1/4 финала Кубка Украины киевское "Динамо" обыграло "Александрию" и вышло в полуфинал турнира.
Soccer.ru 18:49
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и ФРГ

«С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с территории Российской Федерации на территорию Итальянской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, Французской Республики и в обратном направлении», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 12:50
Происшествия

Женщину заперли на карантин с телом умершего от коронавируса мужа

Жительница итальянской коммуны Боргетто-Санто-Спирито в северной провинции Савона несколько дней провела взаперти с телом умершего от коронавируса мужа.
Lenta.ru 11:43
Происшествия

Неизвестные «заминировали» самолет, вылетевший из Иркутска в Москву

Самолет штатно следует в пункт назначения - аэропорт "Шереметьево", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс 10:40
Армия и оружие

Коалиция США подтвердила гибель трех военных при обстреле базы в Ираке

Российская газета 19:33
Футбол

Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
РБК 18:44
Политика

Чехия приготовилась к улучшению отношений с Россией

Чехия выразила готовность провести переговоры с целью разблокировать отношения с Россией.
Lenta.ru 15:13
Экономика

Путин переиграл Трампа, а Герману Грефу придется помучиться с Набиуллиной

Владимир Путин одним махом в один момент изменил сценарий развития всей мировой экономики как минимум на ближайшие несколько лет, приняв решение выйти из сделки ОПЕК+.
REGNUM 13:00
Футбол

Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Оренбург» в матче РПЛ

RT на русском 14:20
Общество

В России массово скупают смартфоны от Apple

Напомним, в начале текущего месяца Apple ограничила поставки своих смартфонов по всему миру в связи со вспышкой коронавируса.
UfaTime.ru 11:59
Энергетика

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Lenta.ru 04:39
Финансы

Определен предел роста курсов доллара и евро

Интервенции ЦБ во вторник привели к тому, что доллар открыл торги и удержался в районе 72 рублей и ниже, а евро в районе 82 рублей, что примерно на 3 рубля меньше, чем наиболее панические уровни начала недели на международных электронных торгах в системах forex.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия

«Аэрофлот» опроверг информацию о гибели двух котов на их рейсе

Ранее издание Baza опубликовало информацию о гибели двух котов на рейсе «Аэрофлота» из-за полученных при транспортировке травм, а также обморожения у третьего.
Aobe.ru вчера в 20:01
Общество

Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Газета.Ru 19:34
Политика

Татьяна Яковлева перестала быть первым замминистра здравоохранения

С 2012 года работала заместителем министра здравоохранения, с июля 2018-го – первым замом министра.
IvanovoNews 13:49
Происшествия

Бывший оперативник по делу журналиста Голунова оставлен в СИЗО

Российская газета 06:37
Армия и оружие

В США спрогнозировали результат боёв между Россией и Турцией в Сирии

Работающий в Центре военно-морского анализа США эксперт Майкл Кофман проанализировал возможное столкновение Турции и России в Сирии.
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Ремастер Saints Row: The Third для PS4 и Xbox One может выйти 7 мая

Игромания.ру 08:53
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