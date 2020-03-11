Основные американские фондовые индексы, которые сильно упали в понедельник, но несколько восстановились во вторник, снова значительно снизились.

Американские фондовые индексы снова упали на 3–5%

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