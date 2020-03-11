Экономика
КоммерсантъАмериканские фондовые индексы снова упали на 3–5%
Основные американские фондовые индексы, которые сильно упали в понедельник, но несколько восстановились во вторник, снова значительно снизились.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 23:14, Ашберн
Армия и оружие
Россия и Турция договорились по большинству вопросов по Идлибу
Россия и Турция на переговорах по Идлибу смогли договориться по большей части вопросов, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
Общество
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса
Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пандемия нового коронавируса в мире может закончиться к июню.
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Политика
Валентина Терешкова рассказала, кто попросил ее обнулить сроки Путина
Общество
В одной из сахалинских семей родился двенадцатый ребенок
В одной из сахалинских семей родился двенадцатый ребенок.
Общество
«Аэрофлот» снизил тарифы на международных рейсах
Тарифы снижены на всех международных рейсах: общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снижается в среднем на 10%.
Энергетика
Минэнерго США снизило прогноз по добыче нефти в стране
Министерство энергетики США ожидает снижения добычи нефти в стране в 2020 году на 210 тыс. баррелей в сутки — до 12,99 млн баррелей в сутки.
Армия и оружие
Американские истребители сопроводили российские Ту-142 на Аляске
Ранее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что российский самолет Ту-142 вошел в зону опознавания ПВО севернее Аляски и оставался в ее пределах около четырех часов.
Общество
У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус
У супруги премьера Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо обнаружили коронавирус COVID-19, передает Associated Press.
Экономика
Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года
В США торги бирж закрылись падением индексов на более 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой н данные торгов.
Политика
Пять сенаторов США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер и четыре других сенатора призвали Евросоюз ввести санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Энергетика
Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Технологии
Иностранные компании лидируют по количеству патентных заявок в ЕС
Иностранные компании лидируют по количеству патентных заявок в ЕС Больше всего заявок на патенты в ЕС в прошлом году подали американские, немецкие и японские компании.
Общество
В Нью-Йорке объявлен режим ЧС из-за коронавируса
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил в городе чрезвычайное положение для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Экономика
Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году — эксперты
Москва, 13 марта 2020, 01:04 — REGNUM Превышение расходов над доходами может оставить без резервов более 60 регионов России в 2020 году, говорится в исследовании российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Музыка
Группа Little Big представила песню для Евровидения
Группа Little Big показала на шоу «Вечерний Ургант» клип на песню Uno, с которой будет представлять Россию на Евровидении-2020 в Нидерландах.
Происшествия
Журналисту «Черновика» Гаджиеву продлили арест на два месяца
Советский районный суд Махачкалы продлил до 13 мая арест редактору отдела религии издания «Черновик» Абдулмумину Гаджиеву, сообщает правозащитный центр «Мемориал».
Экономика
Назван очаг возможного глобального финансового кризиса
В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
Авто
Toyota Highlander нового поколения сертифицировали в РФ
В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на новую генерацию Toyota Highlander.
Авто
Экспериментальные машины ГАЗ простаивают в старом ангаре
Как подчёркивается, это ангар Управления опытных и экспериментальных работ ГАЗа на нижегородском предприятии.
Футбол
Олимпиакос — Вулверхэмптон 1:1
Наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту прокомментировал эпидемию коронавируса в мире.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Политика
Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию
Володин считает, что "атаки, которые сегодня идут на Терешкову - это атаки на нашу страну".
Армия и оружие
Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию
Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию. Лидером для группы выступил Ту-154 RA-85041.
Футбол
Блогер Савин открыто обвинил руководство «Зенита» в давлении
Кокорин заявил, что его слова о нежелании возвращаться в Зенит переврали Блогер заявил, что удаление ролика годовалой давности с указанием на имеющиеся в нём нарушения по рекламе случилось через сутки после выхода выпуска про Александра Кокорина, игрока "Сочи", принадлежащего санкт-петербургскому "Зениту".
Общество
В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Политика
В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.