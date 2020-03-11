Основные американские фондовые индексы, которые сильно упали в понедельник, но несколько восстановились во вторник, снова значительно снизились.

Американские фондовые индексы снова упали на 3–5%

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Футбол Кокорин станцевал лезгинку после дубля за «Сочи» Футболист «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за клуб «Сочи», станцевал лезгинку после матча с «Оренбургом» 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Политика Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос "Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.

Происшествия Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club Пожар на площади одной тысячи "квадратов" разгорелся в ресторане гольф-клуба Moscow Country Club, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Московской области.

Общество Суд освободил информатора WikiLeaks Мэннинг Суд в США освободил из-под стражи информатора WikiLeaks, бывшего военнослужащего Челси Мэннинг, передает Reuters.

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Политика Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.

Экономика ФРС США предоставит рынку $1,5 трлн краткосрочной ликвидности Федеральная резервная система (ФРС) США предоставит $1,5 трлн рынку краткосрочного репо, на котором банки берут короткие кредиты под залог казначейских облигаций.