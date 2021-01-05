Партия "Коммунисты России" обратилась в Государственную думу с предложением провести амнистию кредитов в пределах 3 млн рублей в связи с неустойчивой экономической ситуацией на фоне пандемии коронавируса.
Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого они поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.
Последовательность обновления микрокода существующих материнских плат на основе набора логики Intel Z490 позволяет рассчитывать на их совместимость с процессорами Rocket Lake-S, которые сохранят конструктивное исполнение LGA 1200, но принесут поддержку интерфейса PCI Express 4.0, уже получившего распространение в настольном сегменте стараниями как AMD, так и NVIDIA.