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Саминвестор
Саминвестор

Американские фондовые индексы упали на 1,3-1,5%

В понедельник, 4 января 2021 года, торги в США завершились резким снижением котировок.В источнике
ПРАЙМ
FBM.ru
Financial One
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Саминвестор

Американские фондовые индексы упали на 1,3-1,5%

Саминвестор00:38
REGNUM

Фондовый рынок США завершает торги глубоко в «красной зоне»

REGNUMвчера в 15:34
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Фьючерсы на американские фондовые индексы растут

FBM.ruвчера в 15:27
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Биржевые индексы США упали в первый день торгов в 2021 году

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ИА Красная Весна

Dow Jones упал ниже 30 000 пунктов

ИА Красная Веснавчера в 13:21
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Мировые рынки вошли в новый год с оптимизмом

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Путин обсудил с Меркель возможность совместного производства COVID-вакцин

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого они поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.
Путин обсудил с Меркель возможность совместного производства COVID-вакцин
Интерфакс05:14

MSI подтвердила, что процессоры Intel Rocket Lake-S выйдут не раньше марта

Последовательность обновления микрокода существующих материнских плат на основе набора логики Intel Z490 позволяет рассчитывать на их совместимость с процессорами Rocket Lake-S, которые сохранят конструктивное исполнение LGA 1200, но принесут поддержку интерфейса PCI Express 4.0, уже получившего распространение в настольном сегменте стараниями как AMD, так и NVIDIA.
3DNews3 января в 07:57

Песков рассказал о своей реакции на критику со стороны президента

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что чувствовал, когда Владимир Путин высказывал недовольство в его адрес, а также поделился подробностями работы пресс-службы Кремля.
Российская газета05:17