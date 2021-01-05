MSI подтвердила, что процессоры Intel Rocket Lake-S выйдут не раньше марта

Последовательность обновления микрокода существующих материнских плат на основе набора логики Intel Z490 позволяет рассчитывать на их совместимость с процессорами Rocket Lake-S, которые сохранят конструктивное исполнение LGA 1200, но принесут поддержку интерфейса PCI Express 4.0, уже получившего распространение в настольном сегменте стараниями как AMD, так и NVIDIA.