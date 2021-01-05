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Саминвестор
Саминвестор

Американские фондовые индексы упали на 1,3-1,5%

В понедельник, 4 января 2021 года, торги в США завершились резким снижением котировок.В источнике
ПРАЙМ
FBM.ru
Financial One
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Саминвестор

Американские фондовые индексы упали на 1,3-1,5%

Саминвестор00:38
Финмаркет

Нефть дешевеет на опасениях локдаунов

Финмаркет02:06
FBM.ru

Фьючерсы на американские фондовые индексы растут

FBM.ruвчера в 15:27
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Биржевые индексы США упали в первый день торгов в 2021 году

ПРАЙМ17:01
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Фондовый рынок США завершает торги глубоко в «красной зоне»

REGNUMвчера в 15:34
ИА Красная Весна

Dow Jones упал ниже 30 000 пунктов

ИА Красная Веснавчера в 13:21
Finam.Ru

Мировые рынки вошли в новый год с оптимизмом

Finam.Ruвчера в 11:04

Акции компаний Китая подорожали на 4-8% после отказа NYSE от делистинга

Акции China Mobile на бирже Гонконга подорожали на 6,2%, акции China Telecom прибавили 4,3%, а China Unicom — 8,5%. Бумаги китайских телекомов начали расти на новости о том, что Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) остановила процедуру их делистинга.
Акции компаний Китая подорожали на 4-8% после отказа NYSE от делистинга
РБК03:49

Почти 24 тысячи воронежцев получили бесплатные лекарства от коронавируса

Накануне Нового года и в первые дни 2021-го бесплатные лекарства для лечения коронавируса в домашних условиях получили ещё 5778 человек, сообщил на заседании оперштаба в понедельник, 4 января, руководитель Воронежского облздрава Александр Щукин.
Горком02:23

Один из пострадавших при прорыве трубы в Волжском под Волгоградом умер

Один из четырех мужчин, получивших в воскресенье ожоги кипятком при прорыве трубы горячего водоснабжения в городе Волжский Волгоградской области, умер в реанимации 25-й больницы Волгограда, сообщили ТАСС в комитете здравоохранения региона.
ТАССвчера в 04:27