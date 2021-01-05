Акции China Mobile на бирже Гонконга подорожали на 6,2%, акции China Telecom прибавили 4,3%, а China Unicom — 8,5%. Бумаги китайских телекомов начали расти на новости о том, что Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) остановила процедуру их делистинга.
Накануне Нового года и в первые дни 2021-го бесплатные лекарства для лечения коронавируса в домашних условиях получили ещё 5778 человек, сообщил на заседании оперштаба в понедельник, 4 января, руководитель Воронежского облздрава Александр Щукин.
Один из четырех мужчин, получивших в воскресенье ожоги кипятком при прорыве трубы горячего водоснабжения в городе Волжский Волгоградской области, умер в реанимации 25-й больницы Волгограда, сообщили ТАСС в комитете здравоохранения региона.