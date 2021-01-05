Почти 24 тысячи воронежцев получили бесплатные лекарства от коронавируса

Накануне Нового года и в первые дни 2021-го бесплатные лекарства для лечения коронавируса в домашних условиях получили ещё 5778 человек, сообщил на заседании оперштаба в понедельник, 4 января, руководитель Воронежского облздрава Александр Щукин.