Экономика

ФинмаркетФинмаркетАмериканские фондовые индексы упали на 3,4-3,7%

Nasdaq Composite по итогам торгов рухнул на 355,31 пункта (3,71%) - до 9221,28 пункта. Котировки акций Tesla Inc. упали в понедельник на 7,5%. Производитель электромобилей имеет предприятия в Китае, а также поставляет свыше 10% своей продукции в эту страну.
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«Дивидендные аристократы»: лучший рецепт от потерь на падающем рынке

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Министерство обороны России ко Дню Сил специальных операций опубликовало видео, на котором показана работа российского спецназа.
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Как уточняет издание, пассажир прибыл в Шереметьево и провёл в капсульном отеле рядом с аэропортом около 16 часов.
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Известия вчера в 04:51
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США и НАТО отдаляют цель создания мира без ядерного оружия, заявил Небензя

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ToDay News Ufa вчера в 11:45
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РБК вчера в 22:15
Армия и оружие

Сирийцы перебросили российские гаубицы «Мста-Б» на фронт в Идлибе

Сирийцы перебросили российские гаубицы "Мста-Б" на фронт в Идлибе. Журналисты из Ruptly опубликовали видео процесса на своем YouTube-канале.
Piter.tv вчера в 07:09
Теннис

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
Коммерсантъ вчера в 10:15
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Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир

Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.
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Игры

В библиотеку PS Plus добавляют Shadow of the Colossus и Sonic Forces

Astera вчера в 14:34
Общество

Собянин обосновал проверки граждан Китая в Москве

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Коммерсантъ вчера в 16:23
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Политика

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Красная весна вчера в 20:12
Игры

В Сеть утекли новые скриншоты и арты ремейка Resident Evil 3

Редакция французского издания GameGen разместила превью на ремейк Resident Evil 3 за 2 дня до снятия эмбарго.
Discover24 24 февраля в 02:15
Общество

Коронавирус диагностировали у украинки в Италии

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Экипаж Diamond Princess начнет покидать судно 27 февраля

Известия вчера в 23:41
Общество

Свердловское министерство предупредило о вреде концертов Элджея

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Дождь вчера в 12:38
Политика

Предвыборный штаб Трампа подал в суд на газету The New York Times

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Вести.Ru вчера в 22:51
Политика

В Кремле оценили заявление Суркова по обнулению президентского срока

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова экс-советника президента РФ Владислава Суркова, который допустил обнуление президентских сроков в России.
Газета.Ru вчера в 04:30
Технологии

Крупное обновление Windows 10 доступно для избранных

Компания Microsoft выпустила образ диска (файл ISO) для следующего крупного обновления операционной системы Windows 10.
iXBT.com вчера в 02:20
Энергетика

Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России

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РБК вчера в 10:52
Спорт

Олимпиаду-2020 в Токио могут отменить

Олимпиаду-2020 в Токио могут отменить в связи с угрозой распространения коронавируса.
БИЗНЕС Online 25 февраля в 12:20
Политика

Соловьев выгнал бывшего украинского депутата из студии после спора об УПА

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» после спора об Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в России).
Lenta.ru вчера в 22:55
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru 25 февраля в 02:35
Политика

Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко

Посольство России обратилось к властям США со срочным запросом о медицинской помощи находящемуся в американской тюрьме российскому летчику Константину Ярошенко в связи с резким ухудшением его здоровья.
РИА Новости вчера в 21:16
Религия

Представители церквей проведут в Иордании межправославное совещание

РИА Новости 25 февраля в 17:30
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РБК вчера в 01:00
Футбол

Гвардиола: «Сити» пропустил тогда, когда был лучше «Реала» по игре

Да, "Сити" пропустил тогда, когда был лучше мадридцев по игре. Когда лучше был "Реал", мы забили - таков футбол.
Газета.Ru вчера в 21:25
Энергетика

CША и Великобритания резко нарастили закупку российской нефти

Уточняется, что Россия более чем в два раза увеличила поставки нефти в США и Великобританию, что произошло на фоне снижения цен на российскую марку Urals, а также американских санкций против Венесуэлы и Ирана.
Газета.Ru вчера в 22:53
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