Экономика

ФинмаркетФинмаркетАмериканские фондовые индексы упали на 3,4-3,7%

Nasdaq Composite по итогам торгов рухнул на 355,31 пункта (3,71%) - до 9221,28 пункта. Котировки акций Tesla Inc. упали в понедельник на 7,5%. Производитель электромобилей имеет предприятия в Китае, а также поставляет свыше 10% своей продукции в эту страну.
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Фондовые торги в США закрылись падением индексов во второй день подряд

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За прошлый год США, Великобритания и Турция в несколько раз нарастили закупку российской нефти, а по экспорту в Соединенные Штаты отечественные компании поставили исторический рекорд.
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Политика

Медики отказали в помощи арестованному в США летчику Ярошенко

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Мешков рассказал о разговоре с Тедеско после матча с «Зенитом»

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Житель Иркутска скончался после применения полицейскими электрошокера

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Гонщик Формулы 2 Артём Маркелов и телезвезда Катя Жужа узаконили отношения.
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