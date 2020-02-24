Экономика

ФинмаркетФинмаркетАмериканские фондовые индексы упали на 3,4-3,7%

Nasdaq Composite по итогам торгов рухнул на 355,31 пункта (3,71%) - до 9221,28 пункта. Котировки акций Tesla Inc. упали в понедельник на 7,5%. Производитель электромобилей имеет предприятия в Китае, а также поставляет свыше 10% своей продукции в эту страну.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Американские биржи закрылись в «красной зоне» из-за коронавирусной опасности

Газета.Ruвчера в 16:54

Фондовые торги в США закрылись падением индексов во второй день подряд

ТАССвчера в 16:49

Мировые рынки пребывают на пессимистичной волне

Finam.Ru24 февраля в 04:30

Американские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса

Ведомости24 февраля в 11:49

Вслед за европейскими рынками падением открылись и американские биржи. Все боятся коронавируса

Фонтанка.Ру24 февраля в 11:12

Американские индексы упали из-за угрозы пандемии

РБК24 февраля в 09:48

Биржи США закрылись в «красной зоне» из-за роста опасений по коронавирусу

ПРАЙМвчера в 16:47
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:10, Ашберн
Армия и оружие

Военнослужащий США заразился коронавирусом в Южной Корее

Военнослужащий армии США заразился коронавирусом на территории Южной Кореи, сообщает агентство «Рёнхап».
REGNUM вчера в 22:51
Происшествия

Авиация МЧС начала поиски унесенных в море детей в Сочи

Вертолет МЧС России приступил к поискам двух детей, которых накануне унесло в море в Сочи.
Известия 00:00
Спорт

В МОК оценили возможность отмены Олимпиады-2020 из-за коронавируса

По словам представителя Международного олимпийского комитета Ричарда Паунда, ситуация с эпидемией коронавируса может осложнить или сделать невозможным проведение Олимпиады-2020 в Токио.
Экспресс газета вчера в 23:00
Политика

В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе

Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
Газета.Ru вчера в 15:56
Космос

Спутники OneWeb отправились из Флориды на Байконур

News.ru 24 февраля в 01:52
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендовал не посещать три страны из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки коронавируса COVID-19.
Известия 00:12
Космос

Открыта гигантская планета с длительностью года 18 часов

Ученые нашли экзопланету из класса горячих юпитеров, которая делает полный оборот вокруг материнской звезды за 18 часов.
iReactor 22 февраля в 22:11
Общество

Бизнесмен из расследований о Мишустине оказался мужем сестры премьера

Предприниматель Александр Удодов, который упоминался в расследованиях о доходах семьи премьер-министра Михаила Мишустина, оказался супругом сестры председателя правительства.
БИЗНЕС Online вчера в 22:50
Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом под Саратовом

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областную службу спасения.
РЕН ТВ вчера в 16:00
Футбол

Лэмпард: «Бавария»: была сильнее нас во всем

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался о разгроме своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией" (0:3).
Газета.Ru вчера в 20:00
Армия и оружие

120-мм «подарки» на улицу Советской Армии 23 февраля: сводка с Донбасса

На мариупольском направлении боевики 10-й бригады под руководством преступника Зубанича вели огонь из 120-мм минометов и стрелкового оружия по району населенного пункта Ленинское.
Rusvesna.su 23 февраля в 07:23
Происшествия

Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика

Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Газета.Ru вчера в 07:51
Политика

Берни Сандерс сделал дубль и вырвался вперед

Прошедшие с февраля три этапа первичных выборов (праймериз) выявили пятерку основных претендентов от Демпартии, а лидерство захватил 78-летний сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.
РБК вчера в 13:19
Экономика

Российские банки планируют отказаться от бумажных договоров

Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений.
Газета.Ru вчера в 01:03
Политика

Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова

В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Российская газета вчера в 19:20
Кино

Колин Треворроу рассекретил название третьего «Мира Юрского периода»

ИА InterMedia вчера в 17:09
Политика

Россия отреагировала на заявление об очевидце запуска «Бука» по MH17

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала данные Международной совместной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, о наличии свидетеля запуска ракетного комплекса «Бук» по самолету.
Lenta.ru 24 февраля в 11:12
Энергетика

Минск и Москва подписали протокол о компенсации за «грязную» нефть

Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсанционных выплатах из-за поставки "грязной" нефти по трубопроводу "Дружба" из расчета $15 за баррель.
Газета.Ru вчера в 07:40
Политика

СМИ заявили, что «Единая Россия» сменит название и лидера

Партия "Единая Россия" объединится с "Общероссийским народным фронтом" ОНФ, сменит название, избавившись от слова "единая", а вместо должности председателя в новой организации появится три сопредседателя.
Газета.Ru 00:31
Авто

КамАЗ планирует увеличить долю грузовиков на рынке РФ до 46%

Tvoe-avto.com вчера в 08:37
Экономика

Почему в 2020 году многим повысили пенсию только на 1 рубль: разъяснение с примером расчета

В этом году многие пенсионеры с маленькой пенсией, ожидавшие прибавки в январе, были сильно разочарованы.
ИА Клерк.Ру 00:02
Политика

Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за Крыма

Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года.
РИА Новости вчера в 17:36
Общество

Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал две ключевые задачи правительства: повышение доходов людей и увеличение темпов роста экономики.
Вести ФМ вчера в 09:06
Кино

Новый сериал с Бураком Озчивитом вызвал общественный резонанс

Rusturkey.com вчера в 02:44
Армия и оружие

Войска Дамаска сбили беспилотник Турции в Идлибе

REGNUM вчера в 11:06
Здоровье

В Смольном прокомментировали увольнение главврача Боткинской больницы

На сегодняшнем заседании большого правительства в Смольном речь зашла об уволенном главвраче Боткинской больницы Алексее Яковлеве.
Петербургский дневник вчера в 04:55
Общество

Ветеранов обеспечат кнопочными мобильными телефонами ко Дню Победы

Государство и сотовые операторы договорились о выдаче ветеранам Великой Отечественной войны бесплатных кнопочных телефонов ко Дню Победы.
Известия вчера в 17:38
Кино

Кристина Асмус сыграет пекаря из подмосковного Протвино

Актриса Кристина Асмус примет участие в съемках фильма «Булки», где исполнит роль пекаря из подмосковного Протвино.
Культуромания вчера в 13:08
Экономика

ФНС презентовала «калькулятор» для выбора альтернативы ЕНВД

Федеральная налоговая служба (ФНС) презентовала "калькулятор", с помощью которого бизнес после отмены Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) сможет выбрать для себя другой наиболее подходящий режим.
Российская газета вчера в 03:20
Общество

Школы Дальнего Востока эвакуируют из-за сообщений о «минировании»

Решили принять превентивные меры и эвакуировать все школы, лицеи и гимназии города, — цитирует ТАСС представителя администрации Хабаровска.
iReactor вчера в 21:17
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное