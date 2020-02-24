Экономика
ФинмаркетАмериканские фондовые индексы упали на 3,4-3,7%
Nasdaq Composite по итогам торгов рухнул на 355,31 пункта (3,71%) - до 9221,28 пункта. Котировки акций Tesla Inc. упали в понедельник на 7,5%. Производитель электромобилей имеет предприятия в Китае, а также поставляет свыше 10% своей продукции в эту страну.
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Вслед за европейскими рынками падением открылись и американские биржи. Все боятся коронавируса
Фонтанка.Ру24 февраля в 11:12
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:10, Ашберн
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