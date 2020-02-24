Фондовый рынок США начал торги 25 февраля в «зеленой зоне», несмотря на вспышки коронавируса за пределами Китая.

Фондовый рынок США открылся в плюсе, несмотря на коронавирус

Происшествия К поиску унесенных в море детей в Сочи подключили вертолет Вертолет МЧС приступил к поискам двух мальчиков 12 и 14 лет, которых накануне во время перехода вброд реки Псезуапсе в Лазаревском районе Сочи унесло в море, передает «Интерфакс».

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