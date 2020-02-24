Экономика
ФинмаркетАмериканские фондовые индексы упали на 3,4-3,7%
Nasdaq Composite по итогам торгов рухнул на 355,31 пункта (3,71%) - до 9221,28 пункта. Котировки акций Tesla Inc. упали в понедельник на 7,5%. Производитель электромобилей имеет предприятия в Китае, а также поставляет свыше 10% своей продукции в эту страну.
Читать в источнике
Оценить48
Подробнее о событии
Показать все источники
Американские биржи закрылись в «красной зоне» из-за коронавирусной опасности
Газета.Ru25 февраля в 16:54
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 04:34, Ашберн
Экономика
Дочь Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»
Дочь министра обороны России Ксения Шойгу станет управляющим партнером создаваемого АФК «Система» венчурного фонда Sistema SmartTech.
Политика
Путин ответил на вопрос о наличии у него двойников
Президент Владимир Путин рассказал, что в начале 2000-х гг. ему предлагали использовать двойника для его безопасности, но он отказался от этой идеи.
Общество
В Китае пообещали по $1430 каждому «сдавшемуся» с коронавирусом
В конце февраля власти города Цяньцзян пошли дальше и пообещали выплачивать существенно большие награды тем зараженным коронавирусом, кто добровольно сдастся врачам, сообщает Reuters.
Экономика
Мишустин поручил доработать программы развития для отстающих регионов
Индивидуальные программы опережающего развития отстающих регионов РФ должны быть доработаны и внесены в правительство до 10 марта.
Шоу-бизнес
После отпуска с миллионершей располневший Прохор Шаляпин сел на диету
За время отдыха с Шаляпиным в Лос-Анджелесе и на круизном лайнере бизнес-вумен потратила несколько миллионов долларов.
Финансы
Курс валют сегодня: доллар и евро выросли ещё
В свою очередь, евро в четверг на открытии подорожал на 37 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,65 рубля.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Общество
Водитель из Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 млн рублей
Одним из обладателей выигрыша в 500 млн рублей в новогоднем тираже лотереи «Русское лото» стал 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко, сообщает со ссылкой на пресс-службу «Столото».
Общество
Первый случай заражения коронавирусом выявили в Эстонии
Как уточняет rus.err.ee, остальную информацию по ситуации с новым типом коронавируса власти Эстонии намерены предоставить на пресс-конференции.
Единоборства
Российский боец ММА Евлоев попал в ДТП в Таиланде
Политика
Изменения в Конституцию вступят в силу одномоментно – Клишас
Изменения в Конституцию при поддержке со стороны россиян по итогам общероссийского голосования одномоментно вступят в силу.
Политика
США угрожают Сербии санкциями из-за покупки российского вооружения
Представитель американского Госдепартамента, комментируя доставку Белграду первой части российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», призвал Сербию отказаться от приобретения вооружения у РФ под угрозой санкций.
Происшествия
В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика
Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества.
Теннис
Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры
Пять раз Шарапова побеждала в турнирах серии Большого шлема, два раза — в Открытом чемпионате Франции (2012, 2014), по одному разу — в Открытом чемпионате Австралии (2008), Уимблдоне (2004) и Открытом чемпионате США (2006).
Общество
В пермском детсаду на Масленицу включили песню про алкоголь
Финансы
Чистая прибыль Сбербанка выросла на 1,6% в 2019 году
Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 году выросла на 1,6% и достигла 845 млрд рублей, следует из материалов банка.
Общество
Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Иран и Корею
Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею.
Энергетика
CША и Великобритания резко нарастили закупки российской нефти
За прошлый год США, Великобритания и Турция в несколько раз нарастили закупку российской нефти, а по экспорту в Соединенные Штаты отечественные компании поставили исторический рекорд.
Финансы
Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму
За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Происшествия
На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение
Армия и оружие
Очень опасны: генсека НАТО встревожили новые российские ракеты
Генеральный секретарь НАТО считает новые российские ракеты серьезной угрозой.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Происшествия
На пивоваренном заводе в США произошла стрельба
Неизвестный открыл стрельбу на территории завода пивоваренной компании Molson Coors в американском городе Милуоки (штат Висконсин).
Происшествия
Полковник-миллиардер бросил особняк и сбежал из России
Полковник МВД России Сергей Терентьев сбежал в Монако, бросив свой особняк в Москве стоимостью 1 млрд рублей.
Политика
Bloomberg: ЕС может ввести «киберсанкции» против России и Китая
Евросоюз может ввести санкции в отношении китайских и российских юридических и физических лиц за преступления в киберпространстве, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пять источников.