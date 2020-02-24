Экономика

ФинмаркетФинмаркетАмериканские фондовые индексы упали на 3,4-3,7%

Nasdaq Composite по итогам торгов рухнул на 355,31 пункта (3,71%) - до 9221,28 пункта. Котировки акций Tesla Inc. упали в понедельник на 7,5%. Производитель электромобилей имеет предприятия в Китае, а также поставляет свыше 10% своей продукции в эту страну.
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Фондовые торги в США завершились преимущественно в минусе

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Экономика

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Водитель из Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 млн рублей

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Как уточняет rus.err.ee, остальную информацию по ситуации с новым типом коронавируса власти Эстонии намерены предоставить на пресс-конференции.
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США угрожают Сербии санкциями из-за покупки российского вооружения

Представитель американского Госдепартамента, комментируя доставку Белграду первой части российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», призвал Сербию отказаться от приобретения вооружения у РФ под угрозой санкций.
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Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества.
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Панайотова назвали представителем России на «Евровидении»

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Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 году выросла на 1,6% и достигла 845 млрд рублей, следует из материалов банка.
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Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Иран и Корею

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За прошлый год США, Великобритания и Турция в несколько раз нарастили закупку российской нефти, а по экспорту в Соединенные Штаты отечественные компании поставили исторический рекорд.
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За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.
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Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
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Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
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На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение

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Армия и оружие

Очень опасны: генсека НАТО встревожили новые российские ракеты

Генеральный секретарь НАТО считает новые российские ракеты серьезной угрозой.
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Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
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На пивоваренном заводе в США произошла стрельба

Неизвестный открыл стрельбу на территории завода пивоваренной компании Molson Coors в американском городе Милуоки (штат Висконсин).
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Полковник-миллиардер бросил особняк и сбежал из России

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Bloomberg: ЕС может ввести «киберсанкции» против России и Китая

Евросоюз может ввести санкции в отношении китайских и российских юридических и физических лиц за преступления в киберпространстве, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пять источников.
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