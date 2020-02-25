Экономика

ФинмаркетФинмаркетАмериканские фондовые индексы упали на 3,4-3,7%

Nasdaq Composite по итогам торгов рухнул на 355,31 пункта (3,71%) - до 9221,28 пункта. Котировки акций Tesla Inc. упали в понедельник на 7,5%. Производитель электромобилей имеет предприятия в Китае, а также поставляет свыше 10% своей продукции в эту страну.
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Федеральный реестр США рассказал о подарке Путина Трампу в 2018 году

В документе, опубликованном Федеральным реестром США, сообщается, что 19 августа 2018 года Путин вручил Трампу коробку с 12 круглыми коллекционными серебряными монетами, которые были выпущены к Чемпионату Мира по футболу в России.
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"25 февраля 2020 года в 07:45 по московскому времени на перегоне Тоннельный - Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара - Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда", - говорится в сообщении.
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Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
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Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты РФ.
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Компания Subaru продолжает работы над новой моделью WRX STI.
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На Украине призвали изъять из библиотек изданные в СССР книги

На Украине призвали изъять из библиотек изданные в СССР книги Изъятые книги времен СССР будут заменять "современными украиноязычными".
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Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
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Общество

В Японии умер самый пожилой мужчина планеты

Двадцать третьего февраля в Японии умер самый пожилой мужчина планеты Ватанабэ Титэцу, ему было 112 лет, сообщило агентство Киодо со ссылкой на семью усопшего.
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Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
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В последнее время химики активно работали над поисками экологически безопасных способов создания органической электроники.
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Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться

Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту, отказались эвакуироваться на Украину.
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В готовящейся военной стратегии и стратегии нацбезопасности и обороны Украины будет прописан курс на вступление страны в НАТО.
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