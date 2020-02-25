Экономика
ФинмаркетАмериканские фондовые индексы упали на 3,4-3,7%
Nasdaq Composite по итогам торгов рухнул на 355,31 пункта (3,71%) - до 9221,28 пункта. Котировки акций Tesla Inc. упали в понедельник на 7,5%. Производитель электромобилей имеет предприятия в Китае, а также поставляет свыше 10% своей продукции в эту страну.
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Биржи США закрылись в «красной зоне» из-за опасений вокруг коронавируса
Аргументы и Фактывчера в 20:22
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Политика
Федеральный реестр США рассказал о подарке Путина Трампу в 2018 году
В документе, опубликованном Федеральным реестром США, сообщается, что 19 августа 2018 года Путин вручил Трампу коробку с 12 круглыми коллекционными серебряными монетами, которые были выпущены к Чемпионату Мира по футболу в России.
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и одежду
В 2021 году бытовая техника может подорожать на 13%, электроника - на 9%, одежда и обувь - на 2-5%.
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Главный тренер «Баварии» предупредил «Челси» насчёт Левандовского
Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о нападающем мюнхенской команды Роберте Левандовском в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси».
Происшествия
В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем
"25 февраля 2020 года в 07:45 по московскому времени на перегоне Тоннельный - Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара - Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда", - говорится в сообщении.
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд
В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg.
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Intel покоряет рынок 5G с помощью новых чипов
Первыми стали однокристальная система Atom P5900 для базовых станций, структурированная ASIC для ускорения сетей 5G, оптимизированный для работы в сетях 5G-контроллер Ethernet с поддержкой точной синхронизации времени на основе GPS, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на информационные материалы компании.
Общество
США ужесточают правила выдачи грин-карт с 24 февраля
Новые правила усложнят процедуру получения разрешения на жительство иностранцам, которые рассчитывают жить за счёт государства.
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
Шоу-бизнес
Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Политика
Путин предложил 40 кандидатам войти в новый состав Общественной палаты
Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты РФ.
Авто
Новый Subaru WRX STI получит новый двигатель
Компания Subaru продолжает работы над новой моделью WRX STI.
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Власти Закарпатья готовятся принимать украинских заробитчан из пострадавшей от коронавируса Италии
В Закарпатье созывают срочное совещание противоэпидемической комиссии из-за возвращения в регион украинских заробитчан из Италии, где на днях зарегистрировали масштабную вспышку коронавируса.
Происшествия
Пассажирка с двумя детьми набросилась на таксиста в Башкирии
В Стерлитамаке спор между таксистом и пассажиркой с двумя детьми завершился оскорблениями и рукоприкладством.
Общество
На Украине призвали изъять из библиотек изданные в СССР книги
На Украине призвали изъять из библиотек изданные в СССР книги Изъятые книги времен СССР будут заменять "современными украиноязычными".
Футбол
Малафеев запустил тренировочный челлендж. Видео
Общество
Экс-главу ФСИН Реймера освободили по УДО
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
Общество
В Японии умер самый пожилой мужчина планеты
Двадцать третьего февраля в Японии умер самый пожилой мужчина планеты Ватанабэ Титэцу, ему было 112 лет, сообщило агентство Киодо со ссылкой на семью усопшего.
Происшествия
Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Наука
Найден новый способ создания органической электроники
В последнее время химики активно работали над поисками экологически безопасных способов создания органической электроники.
Армия и оружие
ВМС Украины провели учебные стрельбы в Азовском море
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» российское судно изменило курс
Политика
Трамп надеется заключить торговое соглашение с Индией
США и Индия продвинулись в вопросе заключения торговой сделки, заявил президент США Дональд Трамп, выразив надежду на то, что страны достигнут соглашения.
Общество
Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться
Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту, отказались эвакуироваться на Украину.
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Общество
Нацбанк Украины вводит в обращение новую купюру
С 25 февраля Национальный банк Украины вводит в оборот новую купюру, номиналом 200 гривен.
Армия и оружие
Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО
В готовящейся военной стратегии и стратегии нацбезопасности и обороны Украины будет прописан курс на вступление страны в НАТО.
Здоровье
Гороскоп на 24 февраля: Близнецы обаяют сотрудников МФЦ и получат нужные справки, а Водолеев закрутит водоворот любви
ЛЕВ Хорошо начинать учебу: Вы быстро во всем разбираетесь, легко запоминаете полезную информацию, делаете правильные выводы.