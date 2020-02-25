Экономика

ФинмаркетФинмаркетАмериканские фондовые индексы упали на 3,4-3,7%

Nasdaq Composite по итогам торгов рухнул на 355,31 пункта (3,71%) - до 9221,28 пункта. Котировки акций Tesla Inc. упали в понедельник на 7,5%. Производитель электромобилей имеет предприятия в Китае, а также поставляет свыше 10% своей продукции в эту страну.
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«Дивидендные аристократы»: лучший рецепт от потерь на падающем рынке

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Индексы США продемонстрировали смешанную динамику из-за неопределённости по коронавирусу

ПРАЙМвчера в 16:42

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Мировые рынки пребывают на пессимистичной волне

Finam.Ru24 февраля в 04:30
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В Башкирии предлагают вернуть прежний пенсионный возраст

В Башкирии предложили вернуть прежний пенсионный возраст.
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Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
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ТАСС 25 февраля в 09:06
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Роскачество в преддверии Масленицы проверило блинную муку

Исследование проводилось специально к Масленице. Проверку провели среди продуктов 13 марок блинной муки российского производства.
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Политика

Заседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург

Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14—15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
RT на русском вчера в 08:47
Армия и оружие

Британия попыталась перехватить российский Ту-95

ВВС Великобритании подняли по тревоге по меньшей мере один самолет Voyager и два истребителя Typhoon из-за замеченного недалеко от Норвегии российского бомбардировщика Ту-95.
Рамблер вчера в 12:43
Политика

Штаб Трампа подал в суд на NYT за обвинения в сговоре с Россией

«Иск, поданный в Верховный суд штата Нью-Йорк, направлен на привлечение организации к ответственности за намеренную публикацию ложных заявлений против кампании президента», — говорится в заявлении старшего юрисконсульта Трампа Дженны Эллис, размещенном в Twitter штаба.
Известия вчера в 19:30
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против "Реала" - 2:1. Ответная встреча запланирована на 17 марта.
Российская газета вчера в 17:08
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Минобороны России опубликовало видео работы ССО в ходе операций

RT на русском вчера в 22:41
Энергетика

CША и Великобритания резко нарастили закупку российской нефти

Соединенные Штаты, Великобритания и Турция в 2019 году значительно увеличили импорт российской сырой нефти.
Газета.Ru вчера в 22:53
Технологии

МегаФон первым запустил 5G-роуминг

МегаФон первым среди отечественных операторов запустил 5G-роуминг.
Московский Комсомолец Екатеринбург вчера в 05:46
Политика

Захарова назвала жалким зрелищем поведение журналисток из Грузии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток с телеканалов Imedi и 1TVGe, устроивших крик и толкотню в ходе попыток задать вопросы главе МИД РФ Сергею Лаврову.
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Происшествия

Поиск детей, пропавших в море в Сочи, приостановили из-за погоды

Работа вертолета и катеров, занятых в поиске двух детей, пропавших в море в Сочи, приостановлена из-за ухудшения погоды, сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирев.
РИА Новости вчера в 07:02
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На Плутоне нашли движущиеся объекты

На фотографиях NASA замечены загадочные объекты, которые передвигаются по поверхности Плутона.
Южный Федеральный вчера в 21:46
Политика

Песков объяснил, почему Зеленский не получил приглашения в Москву

Москва пока не приглашала президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы 9 Мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".
Москва 24 вчера в 06:33
Армия и оружие

При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных

РИА Новости вчера в 20:23
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На самом деле он не ваш: что в Красноярске нельзя делать с балконом

Ошибка 6. Объединять комнату с лоджией Объединять комнату с лоджией запрещено, потому что вместе с этим многие жильцы меняют расположение радиаторов, вынося их на балкон, создавая тем самым проблемы общей системе теплоснабжения.
НГС24 вчера в 19:30
Теннис

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
Коммерсантъ вчера в 10:15
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Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Известия 25 февраля в 14:16
Общество

Роспотребнадзор назвал возможные пути заражения коронавирусом

Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду, поэтому необходимо строго соблюдать правила гигиены - мыть руки, лицо, протирать гаджеты, держать в чистоте жилье, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 11:42
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Елена Беркова прокомментировала ситуацию вокруг клипа Линдеманна

Порноактриса Елена Беркова в стриме RT прокомментировала ситуацию вокруг откровенного клипа немецкого музыканта Тилля Линдеманна, в котором сыграли в том числе россиянки.
RT на русском вчера в 13:34
Общество

Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Россия вводит временные ограничения на авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:13
Общество

В ЦБ рассказали о новой схеме мошенничества «такси от банка»

В Центробанке рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан — «такси от банка».
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Происшествия

Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне

Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Lenta.ru 25 февраля в 19:31
Армия и оружие

В Пентагоне признали, что превосходство над Россией «подорвано»

Военное преимущество Соединенных Штатов в мире подорвано, в то время как Россия и Китай усиливают свои возможности в этой сфере, об этом заявил на слушаниях в Палате представителей конгресса глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.
РИА Новости вчера в 22:50
Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения

Lenta.ru вчера в 15:05
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Экипажу Diamond Princess разрешили покинуть судно

BFM.ru вчера в 23:38
Армия и оружие

В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами

Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
РИА Новости вчера в 07:01
Армия и оружие

Сирийцы перебросили российские гаубицы «Мста-Б» на фронт в Идлибе

Сирийцы перебросили российские гаубицы "Мста-Б" на фронт в Идлибе. Журналисты из Ruptly опубликовали видео процесса на своем YouTube-канале.
Piter.tv вчера в 07:09
Армия и оружие

Авиадвигатель ПД-14 проходит сертификацию для признания в Европе

Авиационный регистр Межгосударственного авиационного комитета (АР МАК) занимается сертификацией двигателя ПД-14, рассказали «Ведомостям» несколько человек, знакомых с вопросом.
Коммерсантъ вчера в 18:04
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