Экономика

ФинмаркетФинмаркетАмериканские фондовые индексы упали на 3,4-3,7%

Nasdaq Composite по итогам торгов рухнул на 355,31 пункта (3,71%) - до 9221,28 пункта. Котировки акций Tesla Inc. упали в понедельник на 7,5%. Производитель электромобилей имеет предприятия в Китае, а также поставляет свыше 10% своей продукции в эту страну.
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Фондовые торги в США завершились преимущественно в минусе

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Американские индексы упали из-за угрозы пандемии

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Американские биржи закрылись в «красной зоне» из-за коронавирусной опасности

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Эхономика: Американский фондовый рынок снижается из-за коронавируса

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Индексы США продемонстрировали смешанную динамику из-за неопределённости по коронавирусу

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Мировые рынки пребывают на пессимистичной волне

Finam.Ru24 февраля в 04:30
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Армия и оружие

Сирийская оппозиция заявила о захвате Саракиба в провинции Идлиб

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Суть событий 06:45
Политика

Маршала Язова похоронили на военном мемориальном кладбище в Мытищах

Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов был похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах с воинскими почестями.
РИА Новости 05:45
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

ТАСС 02:26
Общество

Владимир Путин посетил «Остров мечты»

Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
Вести.Ru 06:40
Наука

Впервые обнаружено животное без митохондриальной ДНК

Израильские ученые Тель-Авивского университета смогли обнаружить сложный биоорганизм, который не нуждается в кислороде.
ToDay News Ufa 25 февраля в 08:26
Общество

Стало известно о дошедшем до Польши коронавирусе

Как стало известно порталу Express Ilustrowany, информацию о дошедшем до страны вирусе подтверждает несколько источников, в то время как в Минздраве ее опровергают.
Lenta.ru 06:51
Финансы

В ФНС заявили о необходимости существенно снизить страховые взносы

Ставка страховых взносов в России должна быть снижена, причём не на 1−2%, а как минимум на 8−10%.
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Общество

У троих россиян диагностировали коронавирус

Gazeta.SPb вчера в 15:27
Происшествия

Полковник-миллиардер бросил особняк и сбежал из России

Полковник МВД России Сергей Терентьев сбежал в Монако, бросив свой особняк в Москве стоимостью 1 млрд рублей.
Секрет фирмы вчера в 09:45
Политика

В Кремле рассказали о передаче России активов за выплату долга СССР

Президент России Владимир Путин в среду в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию, комментируя предложения закрепить в основном законе положение, что Россия - правопреемник СССР и Российской империи, отметил, что РФ взяла обязательства выплатить долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, но не все вновь образованные страны их передали РФ.
РИА Новости 04:57
Биатлон

Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU

Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:19
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Емелин: «„Авангард“ подходит к первой игре плей-офф в приподнятом настроении»

Команда подходит к первой игре в приподнятом настроении.
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Политика

Лукашенко заявил, что РФ принуждает Белоруссию к интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что современная Россия принуждает республику к интеграции с потерей суверенитета и независимости.
Газета.Ru 05:15
Футбол

Хакер взломал почту Гвардиолы и изучил его переписки о трансферах

Полиция Манчестера арестовала неизвестного мужчину за получение незаконного доступа к электронной почте главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
Bookmaker-ratings.ru 04:45
Футбол

В Италии обнаружили коронавирус у профессионального футболиста

В Италии впервые обнаружили коронавирус у профессионального футболиста, сообщает Sport.es.
Газета.Ru 06:18
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru 25 февраля в 02:35
Наука

Ученые выяснили, что пингвины умеют кричать под водой

Исследователи из южноафриканского Университета Нельсона Манделы определили, что пингвины умеют издавать подводные звуки.
Актуальные Новости вчера в 06:14
Путешествия

Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию

Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
Российская газета 02:59
Политика

В Госдуме отреагировали на план Киева по перехвату Крыма у России

Вырывать территории у России — дело гиблое, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя план Киева по перехвату полуострова у России.
Lenta.ru 03:17
Общество

Минпромторг предложил изменить правила продажи алкоголя

Минпромторг предложил ввести единый федеральный подход для регулирования розничной продажи алкоголя и предотвращения фактов коррупции на местах при установлении границ территорий, прилегающих к соцобъектам.
РИА Новости 04:34
Политика

Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
РИА Новости 03:47
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa 25 февраля в 11:35
Политика

В Кремле оценили заявление Суркова об обнулении президентских сроков

Слова экс-советника президента Владислава Суркова, который считает необходимым обнуление президентских сроков, это всего лишь «мнение гражданина России», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Взгляд.ру вчера в 04:55
Армия и оружие

ВКС России получили первый зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь»

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили первый зенитно-ракетный комплекс С-350 "Витязь", сообщили РИА Новости в Минобороны.
Радио Sputnik вчера в 06:24
Происшествия

28-летняя беременная умерла после приема в женской консультации

Вести.Ru 06:19
Политика

Bloomberg: ЕС может ввести «киберсанкции» против России и Китая

Евросоюз может ввести санкции в отношении китайских и российских юридических и физических лиц за преступления в киберпространстве, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пять источников.
Коммерсантъ 02:25
Энергетика

РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России

В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
РИА Новости 01:48
Культура

Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта

Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.
Культуромания вчера в 09:07
Общество

Водитель из Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 млн рублей

YA62.ru 01:30
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