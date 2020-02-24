Экономика
ФинмаркетАмериканские фондовые индексы упали на 3,4-3,7%
Nasdaq Composite по итогам торгов рухнул на 355,31 пункта (3,71%) - до 9221,28 пункта. Котировки акций Tesla Inc. упали в понедельник на 7,5%. Производитель электромобилей имеет предприятия в Китае, а также поставляет свыше 10% своей продукции в эту страну.
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Американские биржи закрылись в «красной зоне» из-за коронавирусной опасности
Газета.Ru25 февраля в 16:54
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